Минобороны опубликовало видео роботизированного комплекса "Уран-6"

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Минобороны России опубликовало в Facebook видеоролик, демонстрирующий возможности роботизированного саперного комплекса "Уран-6".

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ в понедельник опубликует в социальных сетях видеоролики, демонстрирующие возможности новейших отечественных систем вооружения, которые впервые примут участие в Параде Победы 9 мая в Москве.

На кадрах ролика продолжительностью 47 секунд, опубликованных министерством, показана работа комплекса в различных условиях.

"Уникальный роботизированный комплекс "Уран-6" будет впервые представлен в парадной колонне вооружения и техники на Красной площади 9 Мая", — говорится в сообщении министерства.

Также добавляется, что "Уран-6" оборудован четырьмя видеокамерами, обеспечивающими круговой обзор. Кроме того, двигаясь по ровной местности, робот-сапер способен производить разминирование со скоростью до трех километров в час.

Как пояснили в министерстве, уникальность комплекса заключается в его способности разрушать обнаруженное на местности взрывное устройство или подводить его к подрыву при условии, что оператор управляет им, находясь на расстоянии до одного километра.