РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Большая часть техники на Параде Победы прошла боевые испытания в Сирии

11:1506.05.2018
(обновлено: 11:19 06.05.2018)
0580
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкРоботизированный комплекс Уран-9 на ночной репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.Роботизированный комплекс Уран-9 на ночной репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Большинство образцов новейшей техники, которую представят на Параде Победы, прошло боевую апробацию в Сирии, сообщает Минобороны РФ.

Военнослужащие парадных расчетов на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
На сайте Минобороны появился раздел с инфографикой парада Победы
Как отмечает военное ведомство, в этом году на Параде Победы впервые будут представлены новейшие образцы вооружения: беспилотные летательные аппараты "Корсар" и "Катран", робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9", а также боевая машина огневой поддержки танков "Терминатор", обладающая высоким уровнем защищенности, огневой мощи и управляемости.

"Все представленные комплексы вооружения стоят на вооружении российской армии или находятся в опытной эксплуатации, большинство новинок прошли боевую апробацию в Сирии", — сказали в Минобороны.

Роботизированный комплексы "Уран"

В военном ведомстве заявили, что отлично зарекомендовали себя в Сирии роботизированные комплексы "Уран-6", предназначенные для разминирования местности, и "Уран-9" — многофункциональные комплексы разведки и огневой поддержки подразделений на поле боя.

Ночная репетиция парада Победы в Москве
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВторая в этом году ночная репетиция парада Победы началась в 22.00 по московскому времени.Танк Т-14 Армата на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Вторая в этом году ночная репетиция парада Победы началась в 22.00 по московскому времени.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ этом году впервые в параде участвуют воспитанники Нахимовского военно-морского училища из Севастополя, Московского президентского кадетского училища Росгвардии, курсанты Смоленской военной академии войсковой противовоздушной обороны, Саратовского института Росгвардии и парадный расчет Военной полиции.Военнослужащие парадных расчетов на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В этом году впервые в параде участвуют воспитанники Нахимовского военно-морского училища из Севастополя, Московского президентского кадетского училища Росгвардии, курсанты Смоленской военной академии войсковой противовоздушной обороны, Саратовского института Росгвардии и парадный расчет Военной полиции.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ состав колонны боевой техники входят автомобили "Тигр", бронетранспортёры БТР-82А, ракетные комплексы "Искандер-М" и "Ярс", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", зенитные ракетные комплексы С-400, бронеавтомобили "Тайфун" (на фото).Бронеавтомобиль Тайфун-К на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В состав колонны боевой техники входят автомобили "Тигр", бронетранспортёры БТР-82А, ракетные комплексы "Искандер-М" и "Ярс", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", зенитные ракетные комплексы С-400, бронеавтомобили "Тайфун" (на фото).
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ военном параде, который пройдет в столице, будут задействованы более 13 тысяч человек, 159 единиц вооружения и военной техники и 75 воздушных судов.Военнослужащие парадных расчетов на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В военном параде, который пройдет в столице, будут задействованы более 13 тысяч человек, 159 единиц вооружения и военной техники и 75 воздушных судов.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ состав колонны включены танки "Армата", Т-34-85 и Т-72Б3, бронетранспортер "Бумеранг", боевая машина пехоты "Курганец", БМД-4М, БМД-МДМ, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и "Коалиция", БМП-3 и зенитные ракетные комплексы "Бук-М2" и "Тор-М2" (на фото арктический вариант ЗРК).Арктический комплекс ПВО Тор-М2ДТ на базе вездехода ДТ-30 на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В состав колонны включены танки "Армата", Т-34-85 и Т-72Б3, бронетранспортер "Бумеранг", боевая машина пехоты "Курганец", БМД-4М, БМД-МДМ, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и "Коалиция", БМП-3 и зенитные ракетные комплексы "Бук-М2" и "Тор-М2" (на фото арктический вариант ЗРК).
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНа Красную площадь выедут новейшие образцы вооружения: боевые машины поддержки танков "Терминатор", робототехнические комплексы разминирования "Уран-6" и боевые многофункциональные комплексы "Уран-9", беспилотные летательные аппараты "Корсар" (на фото) и "Катран".Беспилотный летательный аппарат (БЛА) Корсар на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
На Красную площадь выедут новейшие образцы вооружения: боевые машины поддержки танков "Терминатор", робототехнические комплексы разминирования "Уран-6" и боевые многофункциональные комплексы "Уран-9", беспилотные летательные аппараты "Корсар" (на фото) и "Катран".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкТанк Т-34-85 на репетиции военного парада на Красной площади.Танк Т-34-85 на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Танк Т-34-85 на репетиции военного парада на Красной площади.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ составе пешей колонны по Красной площади пройдут офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских и нахимовских училищ Минобороны, юнармейцы, военнослужащие-женщины, а также расчёты ФСБ, Росгвардии и МЧС.Военнослужащие парадных расчетов на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В составе пешей колонны по Красной площади пройдут офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских и нахимовских училищ Минобороны, юнармейцы, военнослужащие-женщины, а также расчёты ФСБ, Росгвардии и МЧС.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкБоевая машина поддержки танков "Терминатор".Боевая машина поддержки танков Терминатор на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Боевая машина поддержки танков "Терминатор".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЖители и гости Москвы могли вечером увидеть технику на Звенигородском шоссе, Тверской улице, на Красной Пресне и других улицах центра столицы.Бронеавтомобиль Урал во время прохода по Тверской улице перед началом репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Жители и гости Москвы могли вечером увидеть технику на Звенигородском шоссе, Тверской улице, на Красной Пресне и других улицах центра столицы.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкРоботизированный комплекс "Уран-9".Роботизированный комплекс Уран-9 перед началом репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Роботизированный комплекс "Уран-9".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкБронеавтомобиль "Патруль".Бронеавтомобиль Патруль на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Бронеавтомобиль "Патруль".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкБронетранспортер на колесной платформе "Бумеранг".Бронетранспортер (БТР) на колесной платформе Бумеранг на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Бронетранспортер на колесной платформе "Бумеранг".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкТранспортно-пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".Транспортно-пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Транспортно-пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат вертолетного типа "Катран".Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа Катран на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа "Катран".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкБронеавтомобиль "Тигр" с противотанковым ракетным комплексом "Корнет-Д".Бронеавтомобиль Тигр с противотанковым ракетным комплексом Корнет-Д на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Бронеавтомобиль "Тигр" с противотанковым ракетным комплексом "Корнет-Д".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСамоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ".Самоходная артиллерийская установка Коалиция-СВ на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ связи с тренировкой парада были перекрыты участки Тверской, Моховой улиц и Охотного ряда.Военнослужащие парадных расчетов на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В связи с тренировкой парада были перекрыты участки Тверской, Моховой улиц и Охотного ряда.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВоеннослужащие парадных расчетов на репетиции парада на Красной площади.Военнослужащие парадных расчетов на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Военнослужащие парадных расчетов на репетиции парада на Красной площади.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСамоходная артиллерийская установка "Мста-С".Самоходная артиллерийская установка Мста-С на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Самоходная артиллерийская установка "Мста-С".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкАрмейский снегоход ТТМ 1901-40 на автомобиле КамАЗ.Армейский снегоход ТТМ 1901-40 на автомобиле КамАЗ на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Армейский снегоход ТТМ 1901-40 на автомобиле КамАЗ.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЗенитно-ракетный комплекс "БУК-М2".Зенитно-ракетный комплекс БУК-М2 на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Зенитно-ракетный комплекс "БУК-М2".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАрмейские мотовездеходы АМ-1.Армейские мотовездеходы АМ-1 на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Армейские мотовездеходы АМ-1.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкОперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М".Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер-М на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкТранспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс".Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 Ярс на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс".
/

"Уран-6" принимал участие в разминировании древнего города Пальмира, а также сирийских городов Алеппо и Дейр-эз-Зор. Он применялся на самых опасных и сложных заминированных участках местности, что позволило сохранить сотни жизней мирного населения и военнослужащих инженерных подразделений правительственных войск", — напомнили в Минобороны.

Уникальность комплекса "Уран-6" состоит в его способности разрушить на местности взрывное устройство или подвести его к подрыву, при этом обеспечивается полная безопасность личного состава.

По информации Минобороны, "Уран-6" может оснащаться пятью различными сменными инструментами. Двигаясь по ровной местности, робот-сапер способен производить разминирование со скоростью до трех километров в час.

"Уран-9" создан для защиты личного состава, вывода его из-под огня противника. Он имеет мощное вооружение, позволяющее поражать не только живую силу и легкобронированную технику, но и танки, а также другие высокозащищенные объекты", — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Робот оснащен противотанковыми управляемыми ракетами "Атака", 30-мм автоматической пушкой 2А72 и 7,62-мм пулеметом. "Уран-9 встраивается в Единую систему управления тактического звена, обладая защитой от несанкционированного доступа и средств радиоэлектронной борьбы", — отметили в военном ведомстве.

Беспилотники

Начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил РФ, главный военный дирижер Тимофей Маякин во время интервью в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Тимофей Маякин: в параде Победы 9 мая будут участвовать 1000 музыкантов
Как отметили в Минобороны, вертолетный беспилотник "Катран", который будет представлен на Параде, по своим тактико-техническим характеристикам превосходит зарубежные аналоги по тяговооруженности, времени полета и весу полезной нагрузки. "Он построен по соосной схеме, что обеспечивает высокую маневренность, возможность взлета и посадки на неподготовленных площадках ограниченного размера в любых метеоусловиях", — подчеркнули в министерстве.

По данным военных, беспилотник способен нести оборудование для ведения разведки, радиоэлектронной борьбы и может наносить удары по противнику управляемым и неуправляемым оружием. Максимальная скорость полета — 130 километров в час, высота — два километра, масса целевой нагрузки — 120 килограмм.

"БПЛА самолетного типа "Корсар" предназначен для ведения круглосуточной всепогодной воздушной разведки наземных и надводных целей, нанесения поражения объектам противника и доставки грузов в назначенные районы. Его оборудование позволяет в режиме реального времени выдавать целеуказание огневым и ударным средствам, включая высокоточные", — сообщили в военном ведомстве.

Репетиция воздушной части парада Победы
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ районе 10:40 по московскому времени вертолеты и самолеты Воздушно-космических сил России пролетели в парадном строю над Красной площадью.Штурмовики Су-25 БМ на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В районе 10:40 по московскому времени вертолеты и самолеты Воздушно-космических сил России пролетели в парадном строю над Красной площадью.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкОткрывали воздушную часть парада вертолеты, которые вылетели из подмосковной Кубинки в районе десяти часов утра.Тяжелый транспортный вертолёт Ми-26 и многоцелевые вертолёты Ми-8 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Открывали воздушную часть парада вертолеты, которые вылетели из подмосковной Кубинки в районе десяти часов утра.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкДалее в строю шли самолеты, которые ранее поднялись в воздух с семи аэродромов страны. Изюминкой парада станет пара новейших истребителей Су-57 (на фото), которые впервые пролетят над главной площадью страны.Многофункциональный истребитель Су-57 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Далее в строю шли самолеты, которые ранее поднялись в воздух с семи аэродромов страны. Изюминкой парада станет пара новейших истребителей Су-57 (на фото), которые впервые пролетят над главной площадью страны.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВся военная техника прилетела к назначенным точкам в строго запланированное время.Фронтовые бомбардировщики Су-24М на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Вся военная техника прилетела к назначенным точкам в строго запланированное время.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНа аэродроме в Кубинке во время воздушных репетиций парада Победы базируются все вертолеты парадного строя: Ми-26, Ми-8 (на фото), Ми-24, Ми-28Н и Ка-52.Многоцелевые вертолёты Ми-8 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
На аэродроме в Кубинке во время воздушных репетиций парада Победы базируются все вертолеты парадного строя: Ми-26, Ми-8 (на фото), Ми-24, Ми-28Н и Ка-52.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЭкипажам вертолетов и самолетов, летящим на предельно низких высотах над большим городом, приходится бороться с так называемой болтанкой, когда слои нагретого воздуха постоянно смешиваются с более холодными воздушными массами и из-за разницы температур аэродинамика полета любого судна усложняется.Самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Экипажам вертолетов и самолетов, летящим на предельно низких высотах над большим городом, приходится бороться с так называемой болтанкой, когда слои нагретого воздуха постоянно смешиваются с более холодными воздушными массами и из-за разницы температур аэродинамика полета любого судна усложняется.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЛетчикам необходимо держать ювелирно точный воздушный строй и подлетать к Красной площади в строго отведенное для них время.Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы Русские Витязи и МиГ-29 пилотажной группы Стрижи на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Летчикам необходимо держать ювелирно точный воздушный строй и подлетать к Красной площади в строго отведенное для них время.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ этом году в военном параде принимают участие 75 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации.Ударные вертолеты Ми-28H Ночной охотникна репетиции воздушной части парада Победы в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
В этом году в военном параде принимают участие 75 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВпервые во время репетиции парада можно было увидеть модернизированные многоцелевые истребители МиГ-31 с новейшими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Впервые во время репетиции парада можно было увидеть модернизированные многоцелевые истребители МиГ-31 с новейшими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкСледом за вертолетами пролетели стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС (на фото).Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Следом за вертолетами пролетели стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС (на фото).
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ параде примут участие истребители Су-35, Су-30СМ, МиГ-29, перехватчики МиГ-31БМ, истребители-бомбардировщики Су-34 (на фото), бомбардировщики Су-24М и штурмовики Су-25.Истребители-бомбардировщики СУ-34 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В параде примут участие истребители Су-35, Су-30СМ, МиГ-29, перехватчики МиГ-31БМ, истребители-бомбардировщики Су-34 (на фото), бомбардировщики Су-24М и штурмовики Су-25.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкДля выполнения полетов авиации Воздушно-космических сил России на параде задействовано восемь аэродромов в Московской, Тверской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской областях.Вертолеты Ка-52 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Для выполнения полетов авиации Воздушно-космических сил России на параде задействовано восемь аэродромов в Московской, Тверской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской областях.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ апреле летчики уже выполнили шесть совместных тренировок с парадными расчетами пеших и механизированных колонн в Алабино.Многоцелевой истребитель МиГ-29СМТ на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В апреле летчики уже выполнили шесть совместных тренировок с парадными расчетами пеших и механизированных колонн в Алабино.
/

Как рассказали в Минобороны, продолжительность полета аппарата — до 10 часов, максимальная высота — шесть километров, радиус действия — более 160 километров.

На Параде также покажут боевую машину огневой поддержки "Терминатор". Она предназначена для ведения маневренных боев в составе танковых и мотострелковых подразделений, в условиях применения ядерного оружия и других видов оружия массового поражения.

"В состав вооружения входят две спаренные 30-мм автоматические пушки 2А42, два курсовых автоматических гранатомета АГ17Д, четыре противотанковые управляемые ракеты "Атака" и 7,62-мм пулемет ПКТМ", — сообщили в Минобороны.

Комментировать
Безопасность
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена