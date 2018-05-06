Большая часть техники на Параде Победы прошла боевые испытания в Сирии

11:1506.05.2018
(обновлено: 11:19 06.05.2018)
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Большинство образцов новейшей техники, которую представят на Параде Победы, прошло боевую апробацию в Сирии, сообщает Минобороны РФ.
Как отмечает военное ведомство, в этом году на Параде Победы впервые будут представлены новейшие образцы вооружения: беспилотные летательные аппараты "Корсар" и "Катран", робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9", а также боевая машина огневой поддержки танков "Терминатор", обладающая высоким уровнем защищенности, огневой мощи и управляемости.
"Все представленные комплексы вооружения стоят на вооружении российской армии или находятся в опытной эксплуатации, большинство новинок прошли боевую апробацию в Сирии", — сказали в Минобороны.
Роботизированный комплексы "Уран"
В военном ведомстве заявили, что отлично зарекомендовали себя в Сирии роботизированные комплексы "Уран-6", предназначенные для разминирования местности, и "Уран-9" — многофункциональные комплексы разведки и огневой поддержки подразделений на поле боя.
Вторая в этом году ночная репетиция парада Победы началась в 22.00 по московскому времени.
В этом году впервые в параде участвуют воспитанники Нахимовского военно-морского училища из Севастополя, Московского президентского кадетского училища Росгвардии, курсанты Смоленской военной академии войсковой противовоздушной обороны, Саратовского института Росгвардии и парадный расчет Военной полиции.
В состав колонны боевой техники входят автомобили "Тигр", бронетранспортёры БТР-82А, ракетные комплексы "Искандер-М" и "Ярс", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", зенитные ракетные комплексы С-400, бронеавтомобили "Тайфун" (на фото).
В военном параде, который пройдет в столице, будут задействованы более 13 тысяч человек, 159 единиц вооружения и военной техники и 75 воздушных судов.
В состав колонны включены танки "Армата", Т-34-85 и Т-72Б3, бронетранспортер "Бумеранг", боевая машина пехоты "Курганец", БМД-4М, БМД-МДМ, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и "Коалиция", БМП-3 и зенитные ракетные комплексы "Бук-М2" и "Тор-М2" (на фото арктический вариант ЗРК).
На Красную площадь выедут новейшие образцы вооружения: боевые машины поддержки танков "Терминатор", робототехнические комплексы разминирования "Уран-6" и боевые многофункциональные комплексы "Уран-9", беспилотные летательные аппараты "Корсар" (на фото) и "Катран".
Танк Т-34-85 на репетиции военного парада на Красной площади.
В составе пешей колонны по Красной площади пройдут офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских и нахимовских училищ Минобороны, юнармейцы, военнослужащие-женщины, а также расчёты ФСБ, Росгвардии и МЧС.
Боевая машина поддержки танков "Терминатор".
Жители и гости Москвы могли вечером увидеть технику на Звенигородском шоссе, Тверской улице, на Красной Пресне и других улицах центра столицы.
Роботизированный комплекс "Уран-9".
Бронеавтомобиль "Патруль".
Бронетранспортер на колесной платформе "Бумеранг".
Транспортно-пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа "Катран".
Бронеавтомобиль "Тигр" с противотанковым ракетным комплексом "Корнет-Д".
Самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ".
В связи с тренировкой парада были перекрыты участки Тверской, Моховой улиц и Охотного ряда.
Военнослужащие парадных расчетов на репетиции парада на Красной площади.
Самоходная артиллерийская установка "Мста-С".
Армейский снегоход ТТМ 1901-40 на автомобиле КамАЗ.
Зенитно-ракетный комплекс "БУК-М2".
Армейские мотовездеходы АМ-1.
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М".
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс".
"Уран-6" принимал участие в разминировании древнего города Пальмира, а также сирийских городов Алеппо и Дейр-эз-Зор. Он применялся на самых опасных и сложных заминированных участках местности, что позволило сохранить сотни жизней мирного населения и военнослужащих инженерных подразделений правительственных войск", — напомнили в Минобороны.
Уникальность комплекса "Уран-6" состоит в его способности разрушить на местности взрывное устройство или подвести его к подрыву, при этом обеспечивается полная безопасность личного состава.
По информации Минобороны, "Уран-6" может оснащаться пятью различными сменными инструментами. Двигаясь по ровной местности, робот-сапер способен производить разминирование со скоростью до трех километров в час.
"Уран-9" создан для защиты личного состава, вывода его из-под огня противника. Он имеет мощное вооружение, позволяющее поражать не только живую силу и легкобронированную технику, но и танки, а также другие высокозащищенные объекты", — подчеркнули в оборонном ведомстве.
Робот оснащен противотанковыми управляемыми ракетами "Атака", 30-мм автоматической пушкой 2А72 и 7,62-мм пулеметом. "Уран-9 встраивается в Единую систему управления тактического звена, обладая защитой от несанкционированного доступа и средств радиоэлектронной борьбы", — отметили в военном ведомстве.
Беспилотники
Как отметили в Минобороны, вертолетный беспилотник "Катран", который будет представлен на Параде, по своим тактико-техническим характеристикам превосходит зарубежные аналоги по тяговооруженности, времени полета и весу полезной нагрузки. "Он построен по соосной схеме, что обеспечивает высокую маневренность, возможность взлета и посадки на неподготовленных площадках ограниченного размера в любых метеоусловиях", — подчеркнули в министерстве.
По данным военных, беспилотник способен нести оборудование для ведения разведки, радиоэлектронной борьбы и может наносить удары по противнику управляемым и неуправляемым оружием. Максимальная скорость полета — 130 километров в час, высота — два километра, масса целевой нагрузки — 120 килограмм.
"БПЛА самолетного типа "Корсар" предназначен для ведения круглосуточной всепогодной воздушной разведки наземных и надводных целей, нанесения поражения объектам противника и доставки грузов в назначенные районы. Его оборудование позволяет в режиме реального времени выдавать целеуказание огневым и ударным средствам, включая высокоточные", — сообщили в военном ведомстве.
В районе 10:40 по московскому времени вертолеты и самолеты Воздушно-космических сил России пролетели в парадном строю над Красной площадью.
Открывали воздушную часть парада вертолеты, которые вылетели из подмосковной Кубинки в районе десяти часов утра.
Далее в строю шли самолеты, которые ранее поднялись в воздух с семи аэродромов страны. Изюминкой парада станет пара новейших истребителей Су-57 (на фото), которые впервые пролетят над главной площадью страны.
Вся военная техника прилетела к назначенным точкам в строго запланированное время.
На аэродроме в Кубинке во время воздушных репетиций парада Победы базируются все вертолеты парадного строя: Ми-26, Ми-8 (на фото), Ми-24, Ми-28Н и Ка-52.
Экипажам вертолетов и самолетов, летящим на предельно низких высотах над большим городом, приходится бороться с так называемой болтанкой, когда слои нагретого воздуха постоянно смешиваются с более холодными воздушными массами и из-за разницы температур аэродинамика полета любого судна усложняется.
Летчикам необходимо держать ювелирно точный воздушный строй и подлетать к Красной площади в строго отведенное для них время.
В этом году в военном параде принимают участие 75 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации.
Впервые во время репетиции парада можно было увидеть модернизированные многоцелевые истребители МиГ-31 с новейшими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".
Следом за вертолетами пролетели стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС (на фото).
В параде примут участие истребители Су-35, Су-30СМ, МиГ-29, перехватчики МиГ-31БМ, истребители-бомбардировщики Су-34 (на фото), бомбардировщики Су-24М и штурмовики Су-25.
Для выполнения полетов авиации Воздушно-космических сил России на параде задействовано восемь аэродромов в Московской, Тверской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской областях.
В апреле летчики уже выполнили шесть совместных тренировок с парадными расчетами пеших и механизированных колонн в Алабино.
Как рассказали в Минобороны, продолжительность полета аппарата — до 10 часов, максимальная высота — шесть километров, радиус действия — более 160 километров.
На Параде также покажут боевую машину огневой поддержки "Терминатор". Она предназначена для ведения маневренных боев в составе танковых и мотострелковых подразделений, в условиях применения ядерного оружия и других видов оружия массового поражения.
"В состав вооружения входят две спаренные 30-мм автоматические пушки 2А42, два курсовых автоматических гранатомета АГ17Д, четыре противотанковые управляемые ракеты "Атака" и 7,62-мм пулемет ПКТМ", — сообщили в Минобороны.