Большая часть техники на Параде Победы прошла боевые испытания в Сирии

Роботизированный комплекс Уран-9 на ночной репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Роботизированный комплекс Уран-9 на ночной репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Большинство образцов новейшей техники, которую представят на Параде Победы, прошло боевую апробацию в Сирии, сообщает Минобороны РФ.

Как отмечает военное ведомство, в этом году на Параде Победы впервые будут представлены новейшие образцы вооружения: беспилотные летательные аппараты "Корсар" и "Катран", робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9", а также боевая машина огневой поддержки танков "Терминатор", обладающая высоким уровнем защищенности, огневой мощи и управляемости.

"Все представленные комплексы вооружения стоят на вооружении российской армии или находятся в опытной эксплуатации, большинство новинок прошли боевую апробацию в Сирии", — сказали в Минобороны.

Роботизированный комплексы "Уран"

В военном ведомстве заявили, что отлично зарекомендовали себя в Сирии роботизированные комплексы "Уран-6", предназначенные для разминирования местности, и "Уран-9" — многофункциональные комплексы разведки и огневой поддержки подразделений на поле боя.

"Уран-6" принимал участие в разминировании древнего города Пальмира, а также сирийских городов Алеппо и Дейр-эз-Зор. Он применялся на самых опасных и сложных заминированных участках местности, что позволило сохранить сотни жизней мирного населения и военнослужащих инженерных подразделений правительственных войск", — напомнили в Минобороны.

Уникальность комплекса "Уран-6" состоит в его способности разрушить на местности взрывное устройство или подвести его к подрыву, при этом обеспечивается полная безопасность личного состава.

По информации Минобороны, "Уран-6" может оснащаться пятью различными сменными инструментами. Двигаясь по ровной местности, робот-сапер способен производить разминирование со скоростью до трех километров в час.

"Уран-9" создан для защиты личного состава, вывода его из-под огня противника. Он имеет мощное вооружение, позволяющее поражать не только живую силу и легкобронированную технику, но и танки, а также другие высокозащищенные объекты", — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Робот оснащен противотанковыми управляемыми ракетами "Атака", 30-мм автоматической пушкой 2А72 и 7,62-мм пулеметом. "Уран-9 встраивается в Единую систему управления тактического звена, обладая защитой от несанкционированного доступа и средств радиоэлектронной борьбы", — отметили в военном ведомстве.

Беспилотники

Как отметили в Минобороны, вертолетный беспилотник "Катран", который будет представлен на Параде, по своим тактико-техническим характеристикам превосходит зарубежные аналоги по тяговооруженности, времени полета и весу полезной нагрузки. "Он построен по соосной схеме, что обеспечивает высокую маневренность, возможность взлета и посадки на неподготовленных площадках ограниченного размера в любых метеоусловиях", — подчеркнули в министерстве.

По данным военных, беспилотник способен нести оборудование для ведения разведки, радиоэлектронной борьбы и может наносить удары по противнику управляемым и неуправляемым оружием. Максимальная скорость полета — 130 километров в час, высота — два километра, масса целевой нагрузки — 120 килограмм.

"БПЛА самолетного типа "Корсар" предназначен для ведения круглосуточной всепогодной воздушной разведки наземных и надводных целей, нанесения поражения объектам противника и доставки грузов в назначенные районы. Его оборудование позволяет в режиме реального времени выдавать целеуказание огневым и ударным средствам, включая высокоточные", — сообщили в военном ведомстве.

Как рассказали в Минобороны, продолжительность полета аппарата — до 10 часов, максимальная высота — шесть километров, радиус действия — более 160 километров.

На Параде также покажут боевую машину огневой поддержки "Терминатор". Она предназначена для ведения маневренных боев в составе танковых и мотострелковых подразделений, в условиях применения ядерного оружия и других видов оружия массового поражения.

"В состав вооружения входят две спаренные 30-мм автоматические пушки 2А42, два курсовых автоматических гранатомета АГ17Д, четыре противотанковые управляемые ракеты "Атака" и 7,62-мм пулемет ПКТМ", — сообщили в Минобороны.