Тысячи ростовчан приняли участие в праздновании 100-летия ЮВО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мая – РИА Новости, Юлия Насулина. Тысячи жителей Ростова-на-Дону посетили праздничные мероприятия, посвященные 100-летию Южного военного округа, передает корреспондент РИА Новости.
На суше
В субботу на главной площади Ростова-на-Дону прошел военный парад. Его открыли барабанщицы из Белокалитвинского кадетского корпуса. Далее по площади проследовали военнослужащие, а за ними – военная техника. Впервые механизированную колонну в ростовском параде возглавили легендарный танк Т-34 и БМ-13 "Катюша".
За ними по площади проехали около 70 единиц техники, в том числе бронеавтомобили "Тайфун" и "Тигр", танки, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", реактивные системы залпового огня "Град-М", зенитные ракетные системы С-400 "Триумф".
На воде
Впервые в честь празднованию юбилея округа для жителей Ростова-на-Дону на набережной был организован показ сил Черноморского флота и Каспийской флотилии. Шесть кораблей заблаговременно прибыли в регион со своих мест базирования.
Водный праздник открыл катер Морского собрания под музыкальное сопровождение артистов Окружного дома офицеров. Следом патрульный катер в сопровождении двух катеров водной полиции продемонстрировали флаги России и Военно-морского флота.
После выступления корабли причалили к берегу, посетить их смогли все желающие жители и гости Ростова-на-Дону.
В небе
Также в рамках праздничных мероприятий состоялась демонстрация сил армейской и оперативно-тактической авиации округа. Более 50 самолетов и вертолетов ЮВО пролетели в воздушном параде над Доном.
Кульминацией воздушного парада авиации стали показательные выступления парашютистов ЮВО, которые после постановки дымовой завесы самолетами Су-24М на управляемых парашютных системах пронесли в свободном полете государственный флаг России и знамя Южного военного округа.