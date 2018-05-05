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Тысячи ростовчан приняли участие в праздновании 100-летия ЮВО

17:2905.05.2018
(обновлено: 17:34 05.05.2018)
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© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкПарад военной техники, посвященный празднованию 100-летия образования Южного военного округа в Ростове-на-Дону. 5 мая 2018Парад военной техники, посвященный празднованию 100-летия образования Южного военного округа в Ростове-на-Дону. 5 мая 2018
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мая – РИА Новости, Юлия Насулина. Тысячи жителей Ростова-на-Дону посетили праздничные мероприятия, посвященные 100-летию Южного военного округа, передает корреспондент РИА Новости.

Сирийский флаг на разрушенной улице в Восточной Гуте. Архивное фото
© AFP 2018 / Louai Beshara
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Свой юбилей округ отмечает 4 мая, однако празднование этого события начались еще 3 числа с открытия монумента "Погибшим военным строителям", а также памятников, символизирующих основные этапы истории военного округа.

На суше

В субботу на главной площади Ростова-на-Дону прошел военный парад. Его открыли барабанщицы из Белокалитвинского кадетского корпуса. Далее по площади проследовали военнослужащие, а за ними – военная техника. Впервые механизированную колонну в ростовском параде возглавили легендарный танк Т-34 и БМ-13 "Катюша".

За ними по площади проехали около 70 единиц техники, в том числе бронеавтомобили "Тайфун" и "Тигр", танки, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", реактивные системы залпового огня "Град-М", зенитные ракетные системы С-400 "Триумф".

© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкВоенный парад, посвященный празднованию 100-летия образования Южного военного округа в Ростове-на-Дону. 5 мая 2018
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Военный парад, посвященный празднованию 100-летия образования Южного военного округа в Ростове-на-Дону. 5 мая 2018

Полк С-400 на боевом дежурстве в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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В полдень в парке имени Максима Горького в Ростове открылся статический показ вооружения и техники, а также мобильный пункт отбора на службу по контракту. Вечером на Театральной площади ожидается концерт с участием известных исполнителей российской эстрады.

На воде

Впервые в честь празднованию юбилея округа для жителей Ростова-на-Дону на набережной был организован показ сил Черноморского флота и Каспийской флотилии. Шесть кораблей заблаговременно прибыли в регион со своих мест базирования.

© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкПарад военных кораблей, посвященный празднованию 100-летия образования Южного военного округа в Ростове-на-Дону. 5 мая 2018
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Парад военных кораблей, посвященный празднованию 100-летия образования Южного военного округа в Ростове-на-Дону. 5 мая 2018

 

Водный праздник открыл катер Морского собрания под музыкальное сопровождение артистов Окружного дома офицеров. Следом патрульный катер в сопровождении двух катеров водной полиции продемонстрировали флаги России и Военно-морского флота.

Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сражение с морскими "диверсантами" на воде провели экипажи патрульного катера, групп морского спецназа на быстроходных лодках "БЛ-680" совместно катером МЧС. Кульминацией шоу стала высадка морского десанта, которую обеспечили артиллерийский и десантный катера.

После выступления корабли причалили к берегу, посетить их смогли все желающие жители и гости Ростова-на-Дону.

© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкВоенный парад, посвященный празднованию 100-летия образования Южного военного округа в Ростове-на-Дону. 5 мая 2018
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Военный парад, посвященный празднованию 100-летия образования Южного военного округа в Ростове-на-Дону. 5 мая 2018

В небе

Также в рамках праздничных мероприятий состоялась демонстрация сил армейской и оперативно-тактической авиации округа. Более 50 самолетов и вертолетов ЮВО пролетели в воздушном параде над Доном.

Самоходный ЗРПК наземного базирования Панцирь-С. архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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В праздничный строй вошли самолеты военно-транспортной авиации ВКС России – Ил-76, Ан-26, Ан-12 и Л-410, оперативно-тактической авиации ЮВО — Су-24М, Су-25СМ, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34 и армейской авиации ЮВО — Ми-8АМТШ "Терминатор", Ми-26, Ми-28Н "Ночной охотник", Ми-35М и Ка-52 "Аллигатор".

Кульминацией воздушного парада авиации стали показательные выступления парашютистов ЮВО, которые после постановки дымовой завесы самолетами Су-24М на управляемых парашютных системах пронесли в свободном полете государственный флаг России и знамя Южного военного округа.

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