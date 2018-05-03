В Калининграде прошла первая репетиция военного парада Победы

КАЛИНИНГРАД, 3 мая — РИА Новости. Первая ночная репетиция военного парада прошла на главной площади Калининграда – площади Победы, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан первого ранга Роман Мартов.

"Первая ночная репетиция военного парада в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла под руководством заместителя командующего Балтийским флотом вице-адмирала Сергея Елисеева. В общей сложности в ней приняли участие порядка 1,8 тысячи военнослужащих Балтфлота и других силовых ведомств региона", — сказал Мартов.

Участники отработали слаженность действий парадных расчетов, знаменных групп и почетного караула, приветствие командующего Балтийским флотом, прохождение торжественным маршем и другие строевые элементы.

В репетиции участвовали новейшие дистанционно-управляемые специальные транспортные платформы "Платформа-М", бронетранспортеры БТР-82А, крупнокалиберные пушки "Гиацинт", зенитно-ракетные комплексы "С-400", береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", реактивные системы залпового огня "Град", зенитные пушечно-ракетные комплексы ближнего действия "Панцирь-С1", танки Т-72, боевые машины пехоты "БМП-2".

Всего по главной площади Калининграда в составе механизированной колонны прошло более 60 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей Балтийского флота. Следующая репетиция военного парада в Калининграде пройдет 5 мая в 21.00 по местному времени. Третья совместная репетиция перед днем Победы состоится 7 мая.

Другие новости региона читайте здесь>>