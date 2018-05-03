Шесть новых кораблей войдут в состав ВМФ до конца года

Судно тылового обеспечения Эльбрус проекта 23120 на главной базе Северного флота РФ в Североморске. Архивное фото

Судно тылового обеспечения Эльбрус проекта 23120 на главной базе Северного флота РФ в Североморске. Архивное фото

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Военно-морской флот (ВМФ) РФ до конца года пополнится еще шестью новыми и четырьмя отремонтированными кораблями, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Эксперты включили российскую армию в тройку сильнейших. Как вы считаете, могут ли военные обеспечить безопасность страны? Да, российская армия по праву считается одной из лучших в мире

Сомневаюсь, поскольку есть сильный противник в лице США

Зависит от масштаба конфликта и числа участников с обеих сторон Результаты 68.2% Да, российская армия по праву считается одной из лучших в мире

4.8% Сомневаюсь, поскольку есть сильный противник в лице США

27.0% Зависит от масштаба конфликта и числа участников с обеих сторон Все опросы Голосовать

"До конца года моряки получат ещё шесть построенных и четыре отремонтированных корабля", — заявил Шойгу на селекторном совещании военного ведомства в четверг.

Он напомнил, что строительство, ремонт и сервисное обслуживание практически всей номенклатуры военных кораблей и судов в рамках госпрограммы вооружения осуществляет Объединённая судостроительная корпорация (ОСК).

"В марте компания передала флоту новое судно тылового обеспечения "Эльбрус". В апреле спущен на воду первый серийный базовый тральщик проекта 12700 "Иван Антонов", — сказал министр.

Шойгу сообщил, что на селекторном совещании о ходе строительства и ремонта кораблей и подводных лодок доложит президент ОСК.