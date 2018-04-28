Индонезия интересуется подлодками "Варшавянка"

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости, Сергей Сафронов. Россия и Индонезия не ведут переговоры о покупке дизель-электрических подлодок "Варшавянка" (проект 636), хотя интерес сохраняется и проводятся консультации, заявил в интервью РИА Новости директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов, подводя итоги выставки в Малайзии DSA-2018.

Ранее Индонезия заявляла о намерении приобрести одну или две дизель-электрические подводные лодки класса "Варшавянка" (проект 636). В Москве подтверждали, что ведутся переговоры.

"Индонезия проявляет интерес к подводным лодкам класса "Варшавянка". Но интерес и технические консультации – это не переговоры. Это поступательное движение. Примерно такое же движение step by step было при обсуждении и подписании контракта на поставку Су-35 для Индонезии. У них есть свои приоритеты, и они будут их реализовывать", — сказал Кладов.

Полностью интервью Кладова будет опубликовано на сайте www.ria.ru в 10.30 мск.