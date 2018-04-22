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Безопасность

Поддержать огнем. Лучшие единые пулеметы стран мира

08:0022.04.2018
(обновлено: 08:07 22.04.2018)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМорской пехотинец, демонстрирует пулемет ПеченегМорской пехотинец, демонстрирует пулемет Печенег
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Опыт двух мировых войн доказал, что самое смертоносное на поле боя — не танки и артиллерия, а пехотные пулеметы. В XX веке они серьезно эволюционировали, превратившись из громоздких агрегатов в легкое и эффективное средство огневой поддержки. Со временем все развитые армии перешли на стандарт единого пулемета, из которого можно стрелять как с сошек, так и со станка. РИА Новости рассказывает о лучших образцах этого вида оружия.

Самый дальнобойный

Российский единый 7,62-миллиметровый "Печенег" — современная модификация широко распространенного в мире пулемета Калашникова (ПК), принятого на вооружение в 1961-м. Хотя новое оружие максимально унифицировано со старым, его удалось заметно улучшить. Ствольная группа "Печенега" обеспечивает отстрел не менее 600 патронов длинными очередями без снижения эффективности стрельбы. У ПК этот показатель был на уровне 300-350 выстрелов. Кроме того, упрочнение ствола позволило перенести сошку с газовой камеры на дульный срез, что увеличило опорную базу и сократило рассеивание до 70 процентов. Пулемет бьет гораздо точнее и дальше.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПосетительница у морского пехотинца, демонстрирующего пулемет "Печенег"
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Посетительница у морского пехотинца, демонстрирующего пулемет "Печенег"

Прицельная дальность стрельбы из "Печенега" — 1500 метров. По этому показателю он значительно превосходит иностранные аналоги. Как и по максимальной дальности — 3800 метров. К другим достоинствам российского пулемета можно отнести традиционно высокую надежность, хорошую эргономичность, сравнительно легкий вес (8,2 килограмма на сошках) и мощный (а главное, массовый) патрон 7,62х54 миллиметра, который с незначительными изменениями стоит на вооружении армии с 1891 года.

Самый скорострельный

Немецкий MG3, принятый на вооружение в 1960 году, представляет собой модернизированную версию знаменитого пулемета MG 42, с которым германская пехота воевала на фронтах Второй мировой. Основное отличие современного изделия — натовский патрон 7,62х51 миллиметр, пришедший на смену традиционному для немецкой армии патрону 7,92х57 миллиметров. MG3 cтоит на вооружении бундесвера и широко экспортируется. Производится также по лицензии в Австрии, Греции, Иране, Пакистане, Мексике, Судане, Испании и Турции.

© Фото : synaxonagСтрельба из пулемета HK MG3
© Фото : synaxonag
Стрельба из пулемета HK MG3

Главное достоинство MG 3 — скорострельность от 1200 до 1500 выстрелов в минуту, в зависимости от режима стрельбы. По этому параметру он оставляет далеко позади аналоги из других стран (их скорострельность — от 600 до 900 выстрелов в минуту). Темп стрельбы очередями зависит от массы затвора: чем легче затвор, тем выше скорострельность. Это позволяет буквально на ходу менять конструкцию оружия в зависимости от боевой задачи. Простота и надежность, а также широкая распространенность патрона сделали MG 3 одним из самых популярных единых пулеметов в мире.

Самый универсальный

Единый пулемет M240, принятый на вооружение армии США в 1977 году, — воплощение истинно американского подхода к производству стрелкового оружия. Он максимально универсален и подходит для любых видов и родов войск. Эта махина массой почти 13 килограммов выпускается более чем в десятке модификаций под самые различные задачи. На сошках, станках и треногах; для пехотных подразделений, спецназа, вертолетов и самолетов; облегченные и утяжеленные. Это оружие прошло войны в Персидском заливе, Ираке и Афганистане, им воюют более полутора десятка стран мира.

© Фото : Mass Communication Specialist Seaman Brian Read Castillo/Released/U.S. NavyСтрельба из пулемета M240B
© Фото : Mass Communication Specialist Seaman Brian Read Castillo/Released/U.S. Navy
Стрельба из пулемета M240B

Тактико-техническими характеристиками M240 из общего ряда аналогов не выделяется. Скорострельность — от 650 до 950 выстрелов в минуту, прицельная дальность — до километра. Однако многолетний опыт эксплуатации этого пулемета в горячих точках позволил довести конструкцию практически до совершенства, как и отработать все мыслимые и немыслимые приемы боевого применения.

Самый легкий

Израильский "Негев" со сменным стволом под патроны 5,56х45 и 7,62х51 миллиметр стоит на вооружении порядка десяти стран. Питание этого оружия селективное, допускается использование рассыпной металлической ленты на 150 или 200 патронов с открытым звеном либо автоматных магазинов (в частности, от штурмовых винтовок М16), то есть "Негев" можно использовать в качестве легкого оружия в бою на ближних и средних дистанциях. Этому способствует и небольшой вес — около 7,5 килограмма. Существует несколько модификаций пулемета, в том числе и с укороченным до 330 миллиметров стволом (вариант для полицейских операций в городской застройке).

CC BY 2.0 / Israel Defense Forces / Стрельба из пулемета IWI Negev
CC BY 2.0 / Israel Defense Forces /
Стрельба из пулемета IWI Negev

Несколько единиц "Негева" достались в качестве трофеев российским военнослужащим во время "пятидневной войны" с Грузией в августе 2008-го. Тот конфликт показал, что это оружие точное, мощное, но недостаточно надежное и очень требовательное к стрелку.

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Безопасность
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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hopineza
У Печенега кучность выше чем у АКМ.
08:26
22.04.2018
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Седой Урал
Наше оружие лучше.
08:19
22.04.2018
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