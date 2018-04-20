Путин провел совещание с Шойгу и Герасимовым

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. 20 апреля 2018

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. 20 апреля 2018

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел совещание с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Обсуждались вопросы военного строительства. Военачальники доложили президенту о ходе и результатах учений в Дальневосточном федеральном округе. На совещании обсуждался также ряд аспектов по ситуации в Сирии", — сообщил Песков.

"По результатам встречи также намечена очередная сессия совещаний президента с представителями армии и военно-промышленного комплекса в Сочи в середине мая", — добавил пресс-секретарь.