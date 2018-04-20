Минобороны рассказало о масштабах форума "Армия"-2018

КУБИНКА (Московская область), 20 апр — РИА Новости. Минобороны РФ ожидает, что в Международном военно-техническом форуме "Армия" примут участие свыше 1,5 тысячи предприятий, которые покажут более 20 тысяч образцов продукции, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на выездном заседании коллегии военного ведомства в парке "Патриот".

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Международный военно-технический форум "Армия-2018" пройдёт с 21 по 26 августа на площадках парка "Патриот", аэродроме Кубинка и во всех военных округах и на Северном флоте.

"По предварительным оценкам, участие в выставке примет более полутора тысяч предприятий и организаций, которые представят свыше 20 тысяч образцов продукции", — сказал Шойгу.

Он напомнил, что в прошлом году в выставочном кластере форума разместили экспозиции 78 оборонных предприятий из 14 стран. Россию представляло более 1,2 тысячи предприятий и организаций. Они показали свыше 18 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.

"Ожидается, что парк "Патриот" в эти дни посетит порядка 1 миллиона человек", — сказал министр. Он отметил, что в прошлом году форум "Армия-2017" посетило более 700 тысяч человек.

"Рассчитываем, что и в этом году интерес к нашему мероприятию будет не меньшим", — подчеркнул глава Минобороны.

Россия уже направила приглашения для участия в форуме в адрес 128 иностранных делегаций, отметил он. В прошлом году форум посетили представители 114 иностранных государств и 65 официальных военных делегаций, добавил Шойгу.

"На полях форума планируем провести около 150 научных и деловых мероприятий с привлечением известных общественных деятелей, экспертов, генеральных конструкторов и ведущих учёных", — сообщил министр.

Он подчеркнул, что форум заслуженно приобрёл статус крупнейшей мировой выставки вооружения и военной техники и стал востребованной площадкой для открытого и конструктивного диалога армии и гражданского общества.

Министр обратил внимание, что в рамках "Армии-2018" в этом году пройдёт первый Международный форум "Неделя национальной безопасности", на котором федеральные органы исполнительной власти и организации устроят 13 тематических выставок.

Глава Минобороны добавил, что парк "Патриот", на площадках которого проходит форум и другие крупные международные мероприятия, продолжает развиваться и совершенствоваться.

"Отмечу, что мы продолжаем активно развивать инфраструктуру парка и его выставочные площади с тем, чтобы у нас было больше возможностей для реализации научно-популярных, патриотических, военно-спортивных, развлекательных и творческих проектов", — сообщил Шойгу.