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В парадах Победы примут участие более 55 тысяч человек, рассказал Шойгу

13:2720.04.2018
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© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкБоевые машины пехоты БМП-3 на репетиции военного парада в Ростове-на-Дону. 19 апреля 2018Боевые машины пехоты БМП-3 на репетиции военного парада в Ростове-на-Дону. 19 апреля 2018
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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КУБИНКА (Московская область), 20 апр — РИА Новости. Более 55 тысяч человек и 1,2 тысячи единиц военной техники будут задействованы в военных парадах 9 мая по всей России, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Военнослужащий на генеральной репетиции марша, посвященного годовщине парада 1941 года, на Красной площади в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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В Москве создали штаб по подготовке к параду Победы на Красной площади

"Помимо Москвы, военные парады состоятся в 28 городах России. В них примет участие более 55 тысяч человек, а также около 1,2 тысячи единиц техники. Авиационную составляющую представят порядка 150 воздушных судов",- заявил Шойгу на выездном заседании коллегии Минобороны РФ в конгресс-выставочном центре (КВЦ) "Патриот".

По словам министра, в военном параде на Красной площади в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне будет задействовано более 13 тысяч человек, 159 единиц вооружения и военной техники и 75 воздушных судов.

Репетиция воздушной части парада Победы
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкРепетиция воздушной части парада Победы прошла утром 9 апреля в Подмосковье.Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы Русские Витязи над аэродромом Кубинка во время репетиции воздушной части парада Победы
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Репетиция воздушной части парада Победы прошла утром 9 апреля в Подмосковье.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ тренировке приняли участие больше 70 вертолетов и самолетов.Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы Русские Витязи на аэродроме Кубинка перед началом репетиции воздушной части парада Победы
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В тренировке приняли участие больше 70 вертолетов и самолетов.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкБоевые машины выполнили несколько задач, в том числе выходили на демонстрационную точку, пролетали в строю на сокращенных дистанциях и интервалах.Многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 на репетиции парада Победы на военном полигоне Алабино
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Боевые машины выполнили несколько задач, в том числе выходили на демонстрационную точку, пролетали в строю на сокращенных дистанциях и интервалах.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкМногоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" и МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи".Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы Русские Витязи и МиГ-29 пилотажной группы Стрижи на репетиции парада Победы на военном полигоне Алабино
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" и МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи".
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ репетиции приняли участие вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28, Ка-52 "Аллигатор" (на фото) и Ми-35.Ударные вертолеты Ка-52 Аллигатор над аэродромом Кубинка во время репетиции воздушной части парада Победы
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В репетиции приняли участие вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28, Ка-52 "Аллигатор" (на фото) и Ми-35.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ тренировке приняли участие и многофункциональные истребители Су-57. В этом году они впервые пролетят во время парада над Красной площадью.Многофункциональный истребитель Су-57 во время репетиции парада Победы на военном полигоне Алабино
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В тренировке приняли участие и многофункциональные истребители Су-57. В этом году они впервые пролетят во время парада над Красной площадью.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкДля того, чтобы принять участие в тренировках перед парадом, самолеты и вертолеты перебазировали на восемь аэродромов в Московской, Тверской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской областях.Штурмовик Су-25 на аэродроме Кубинка после репетиции воздушной части парада Победы
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Для того, чтобы принять участие в тренировках перед парадом, самолеты и вертолеты перебазировали на восемь аэродромов в Московской, Тверской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской областях.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкШтурмовики Су-25 замыкали строй стратегической авиации. Их задача - "разрисовать" небо цветами российского флага в финале парада.Штурмовики Су-25 во время репетиции воздушной части парада Победы
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Штурмовики Су-25 замыкали строй стратегической авиации. Их задача - "разрисовать" небо цветами российского флага в финале парада.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВо время парада экипажи армейской авиации пролетят на высоте 150 метров со скоростью 200 километров в час.Многоцелевой истребитель Су-30СМ пилотажной группы Русские Витязи на аэродроме Кубинка перед началом репетиции воздушной части парада Победы
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Во время парада экипажи армейской авиации пролетят на высоте 150 метров со скоростью 200 километров в час.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкМногоцелевой истребитель МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи".Многоцелевой истребитель МиГ-29 пилотажной группы Стрижи на аэродроме Кубинка после репетиции воздушной части парада Победы
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Многоцелевой истребитель МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи".
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкУдарные вертолеты Ка-52 "Аллигатор".Ударные вертолеты Ка-52 Аллигатор (на первом плане) во время репетиции воздушной части парада Победы
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор".
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкШтурмовик Су-25 садится на аэродроме "Кубинка" после репетиции воздушной части парада Победы.Штурмовик Су-25 садится на аэродроме Кубинка после репетиции воздушной части парада Победы
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Штурмовик Су-25 садится на аэродроме "Кубинка" после репетиции воздушной части парада Победы.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкСамолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160.Самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время репетиции парада Победы на военном полигоне Алабино
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкМногоцелевой истребитель МиГ-29.Многоцелевой истребитель МиГ-29 на аэродроме Кубинка перед началом репетиции воздушной части парада Победы
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Многоцелевой истребитель МиГ-29.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкСтрой из истребителей Су-30, Су-35 и бомбардировщиков Су-34.Строй из истребителей Су-30, Су-35 и бомбардировщиков Су-34 во время репетиции парада Победы на военном полигоне Алабино
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Строй из истребителей Су-30, Су-35 и бомбардировщиков Су-34.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкМногоцелевой истребитель МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи".Многоцелевой истребитель МиГ-29 пилотажной группы Стрижи на аэродроме Кубинка после репетиции воздушной части парада Победы
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Многоцелевой истребитель МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи".
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