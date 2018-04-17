Орбитальная группировка ВКС может стать частью оборонительной доктрины СНГ

ТАШКЕНТ, 17 апр — РИА Новости. Орбитальная группировка Воздушно-космических сил (ВКС) России в перспективе может быть рассмотрена в качестве основы для общей оборонительной доктрины стран-участниц СНГ, сообщил исполняющий обязанности зампредседателя исполнительного комитета — исполнительного секретаря СНГ Агыбай Смагулов.

"Очевидно, что сегодня надежная охрана и оборона общих воздушных границ и воздушного пространства, в том числе с использованием орбитальной группировки ВКС России, загоризонтных и надгоризонтных радиолокационных станций, зенитных ракетных комплексов, наряду с противодействием международному терроризму становятся важнейшим компонентом оборонительной доктрины", — сказал он в ходе заседания координационного комитета по вопросам ПВО СНГ.

По словам Смагулова, события последних десятилетий наглядно свидетельствуют, что прогнозируемые военные угрозы, а также содержание и характер военных конфликтов "связаны с массированным применением военно-воздушных сил и ракетными атаками".

"Ракетный удар по Сирии на прошлой неделе еще раз продемонстрировал верность такой оценки. Есть основания предполагать, что высокоточное оружие станет основным средством ведения важных военных действий и главным внешнеполитическим инструментом влияния", — отметил представитель исполнительного комитета СНГ.

Таким образом, создание объединенной системы противовоздушной обороны и в перспективе — воздушно-космической обороны государств-участников СНГ "может стать надежной основой будущей архитектуры (общей) безопасности", подчеркнул Смагулов.

"В современных условиях распространения высокоточного оружия и авиационно-космических ударов именно противоракетная оборона выступает краеугольным элементом обеспечения национальной безопасности", — резюмировал он.