Репутация России как ликвидатора химоружия безупречна, заявил Бабич

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр — РИА Новости. Репутация России как ликвидатора химического оружия безупречна, подорвать ее невозможно, заявил в интервью РИА Новости полпред президента в Приволжском федеральном округе, экс-председатель госкомиссии по химическому разоружению Михаил Бабич.

"Репутацию России как ликвидатора химоружия подорвать невозможно. Потому что всем известно, что именно Россия, несмотря на экономические, а мы за этот период пережили три волны экономического кризиса, и технологические сложности, именно Россия на полтора года раньше установленного международными обязательствами срока уничтожила самый крупный в мире арсенал химического оружия. Поэтому репутация России в этом плане безупречна и дискредитировать ее вряд ли кому-нибудь удастся", — заявил Бабич.

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