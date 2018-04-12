Опубликованы архивные материалы об офицерской службе Гагарина

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало на своем сайте архивные документы об офицерской службе первого в мире космонавта полковника Юрия Гагарина.

"На сайте военного ведомства опубликованы уникальные архивные документы, рассказывающие об офицерской службе первого космонавта полковника Юрия Алексеевича Гагарина", — говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций ведомства.

Документы из фондов Центрального архива Минобороны рассказывают о прохождении военной службы Гагариным, начиная с момента присвоения ему звания "лейтенант" после окончания 1-го Чкаловского военного авиационного училища летчиков имени К.Е. Ворошилова в октябре 1957 года.

В числе других опубликованных документов — служебная характеристика на Гагарина за время его пребывания в Центре подготовки космонавтов ВВС СССР, приказы о присвоении ему офицерских званий. Минобороны также публикует его учетно-послужную карту, где в хронологическом порядке указаны места службы и занимаемые должности.

На сайте можно также ознакомиться с планом правительственных командировок космонавта, вырезками из газет на английском языке.