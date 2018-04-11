Росгвардия пресекла 200 нарушений на атомных объектах в Арктике в этом году

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Росгвардия пресекла более двухсот правонарушений на атомных объектах в Арктике в этом году, что позволило предотвратить ущерб на сумму свыше 1 миллиона рублей, сообщает в среду ведомство.
Как говорится в релизе, "за многие годы" бдительные караулы Росгвардии не допустили ни одного факта проникновения нарушителей на режимные объекты.
"Вместе с тем военнослужащие ежегодно задерживают тысячи нарушителей, предотвращают аварии, пожары и хищения. Возвращенные государству материальные средства оцениваются сотнями миллионов рублей", — сообщает ведомство.