ФСБ готова к борьбе с терроризмом на морских объектах в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. В Крыму готовы к борьбе с терроризмом на объектах морской экономической деятельности в Азово-Черноморском бассейне, сообщило крымское погрануправление ФСБ РФ.
"Несмотря на то, что оперативный штаб создан недавно, им уже проведено три командно-штабных учения, результаты которых продемонстрировали готовность указанных структур к борьбе с терроризмом на объектах морской экономической деятельности в Азово-Черноморском бассейне", — говорится в сообщении.
Основная цель оперативного штаба – организация планирования применения сил и средств федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов по борьбе с терроризмом, управление контртеррористическими операциями в зоне ответственности.
Накануне украинский суд разрешил арестовать судно российской компании Trans Services Maritime, которое, по данным генерального прокурора Украины Юрия Луценко, незаконно добывало песок в районе Каркинитского залива Черного моря для строительства Крымского моста. По информации пресс-службы украинской прокуратуры, судно сейчас находится в порту в Одесской области. Как сообщили позже РИА Новости инфоцентр "Крымский мост", песок арестованного на Украине судна не предназначался для строительства моста за его ненадобностью.
В частности, только за прошлый год российскими пограничниками было выявлено и задержано более 20 нарушителей госграницы, свыше 1,2 тысячи нарушителей режима госграницы и почти 2,3 тысячи нарушителей пограничного режима, более 1,1 тысячи лиц с недействительными документами на право пересечения границы. Кроме того, в прошлом году выявлены 3 единицы огнестрельного оружия и более 240 единиц боеприпасов, 28 тайников в автомобильном транспорте заграничного следования и 7 схронов с боеприпасами (большая часть относится к периоду Великой Отечественной войны).
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