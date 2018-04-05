В российских танках начнут устанавливать кондиционеры

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российские танки Т-90М оборудуют кондиционером, сообщает пресс-служба "Уралвагонзавода".

"Новейший российский танк Т-90М впервые в истории советского и российского танкостроения получит установку кондиционирования. Она включена в обязательную комплектацию боевых машин, поставка которых намечена в этом году", — говорится в заявлении пресс-службы.

Сообщается, что впервые подобные системы кондиционирования были установлены на танки Т-90М, поставленные в Алжир. Российские же военные "до последнего времени считали кондиционер излишней роскошью и не заказывали танки с ними в принципе".

"Уралвагонзавод" также опубликовал видео танка с кондиционером в своем канале на YouTube.