Замглавы Минобороны провел ряд встреч с иностранными коллегами

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел ряд встреч с руководством военных ведомств ряда стран в ходе VII Московской конференции по международной безопасности. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня состоялась встреча заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с министром обороны Республики Конго Шарлем Ришаром Монджо. Стороны с удовлетворением отметили стремление оборонных ведомств России и Конго к укреплению всесторонних связей", — рассказали в военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что в ходе встречи были обсуждены состояние и перспективы российско-конголезкого военного и военно-технического сотрудничества.

Также Фомин провел встречу с министром обороны Восточной Республики Уругвай Хорхе Менендесом. "Фомин подчеркнул готовность оборонных ведомств России и Уругвая к углублению всесторонних связей. Министр обороны Уругвая в свою очередь подтвердил настрой Монтевидео на развитие взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в оборонной сфере", — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Также замминистра обороны РФ обсудил вопросы текущего состояния и перспектив развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества с министром обороны и по делам ветеранов Республики Мали Тиеном Кулибали. "Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности в Западной Африке и Сахаро-Сахельском регионе", — отметили в Минобороны.