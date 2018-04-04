Турция помогла российским спецслужбам предотвратить теракт

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Спецслужбам удалось предотвратить два теракта благодаря информации от иностранных коллег, заявил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.
Это позволило сохранить сотни жизней мирных граждан, отметил Бортников.
"Это примеры ответственного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом", — добавил глава ФСБ. Он выразил надежду, что Россия продолжит эффективное взаимодействие с иностранными спецслужбами во время чемпионата мира по футболу.
Предотвращенные теракты
"В стремлении сохранить боевой потенциал, удержать имеющиеся и создать новые зоны влияния они (террористы) все чаще избегают открытых вооруженных столкновений и делают ставку на методы партизанской войны", — отметил Бортников.
Он подчеркнул, что проблему глобального терроризма можно решить только объединенными усилиями спецслужб разных стран. Так, Бортников рассказал, что в международном банке данных ФСБ уже есть информация о сорока тысячах человек, причастных к международному терроризму. К банку уже подключена 41 спецслужба из 34 стран, а также шесть международных организаций.
*Террористическая организация, запрещенная в России