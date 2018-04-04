Турция помогла российским спецслужбам предотвратить теракт

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Спецслужбам удалось предотвратить два теракта благодаря информации от иностранных коллег, заявил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

"Как вы все знаете, в прошлом году США, а российско-американские отношения сейчас переживают не самый лучший период своей истории, своевременно предупредили Россию о готовящемся теракте в Санкт-Петербурге во время новогодних праздников. В это же время удалось предотвратить еще одну атаку благодаря информации, полученной от турецких партнеров", — рассказал он, выступая на московской конференции по международной безопасности.

Это позволило сохранить сотни жизней мирных граждан, отметил Бортников.

"Это примеры ответственного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом", — добавил глава ФСБ. Он выразил надежду, что Россия продолжит эффективное взаимодействие с иностранными спецслужбами во время чемпионата мира по футболу.

Предотвращенные теракты

По словам Бортникова, за прошлый год силовики предотвратили 25 терактов, еще четыре террористам все-таки удалось совершить. Глава ФСБ добавил, что ежегодно в мире совершается больше 1600 терактов, в половине случаев за ними стоит ИГ*.

"В стремлении сохранить боевой потенциал, удержать имеющиеся и создать новые зоны влияния они (террористы) все чаще избегают открытых вооруженных столкновений и делают ставку на методы партизанской войны", — отметил Бортников.

Он подчеркнул, что проблему глобального терроризма можно решить только объединенными усилиями спецслужб разных стран. Так, Бортников рассказал, что в международном банке данных ФСБ уже есть информация о сорока тысячах человек, причастных к международному терроризму. К банку уже подключена 41 спецслужба из 34 стран, а также шесть международных организаций.

*Террористическая организация, запрещенная в России