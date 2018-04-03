МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев призвал мировое сообщество объединиться в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

"В современном мире ни одно государство не способно самостоятельно эффективно бороться с экстремизмом и терроризмом. Необходимо определить единый комплекс проблем и задач, стоящих перед нами, избегать двойных стандартов в подходах к их решению. Только так мы сможем обеспечить безопасность мирового сообщества", — сказал он во вторник в ходе выступления в рамках научно-практической конференции "Приоритетные задачи международного сотрудничества в противодействии экстремизму и терроризму".

Министр отметил, что распространение радикальной идеологии на фоне глобальных геополитических перемен стало одной из главных угроз безопасности многих государств. "Экспансия экстремизма и терроризма приобрела транснациональный характер. Ее масштабы несут в себе риски дестабилизации обстановки не только в отдельно взятых странах и регионах, но и в мире в целом", —сказал Колокольцев.

Он обратил внимание на важность укрепления международных связей в противодействии экстремизму и терроризму. "Наш потенциал активно реализуется в профильных структурах ООН, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и СНГ", — сказал глава МВД.

Колокольцев подчеркнул, что в рамках реализации Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года на федеральном уровне создана система мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений, реализуются соответствующие региональные программы.

По данным пресс-центра ведомства, в научно-практической конференции приняли участие около 150 представителей органов государственной власти, гражданского общества, международных организаций — Совета Европы, ОБСЕ, ШОС, ОДКБ и других, а также эксперты из Белоруссии, Египта, Ирана, Казахстана, Китая, Сербии, Узбекистана.