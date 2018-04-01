Корабль Балтфлота "Перекоп" отправился из Севастополя во Владивосток

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп" в рамках учебного похода покинул Севастополь и отправился во Владивосток, сообщил представитель Западного военного округа по Балтийскому флоту Роман Мартов.

"Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп", выполняющий задачи дальнего учебного похода, покинул Севастополь и взял курс на Владивосток", — говорится в сообщении.

Добавляется, что во время похода корабль побывает в четырех океанах и впервые за свою историю пройдет по Северному морскому пути. В походе участвуют более 500 курсантов.