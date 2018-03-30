МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Успешные бросковые испытания новой российской МБР "Сармат" свидетельствуют о том, что программа продвигается вперед быстрыми темпами и может послужить ответом РФ на заявление президента США Дональда Трампа о готовности США к гонке вооружений с РФ и достижения в ней победы, заявил РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
По его словам, проект развивается успешно, и никаких сомнений, что он будет реализован в поставленные сроки, нет.
"Успешные бросковые испытания новой российской МБР "Сармат" свидетельствуют о том, что программа будет реализована и может послужить практическим ответом РФ на заявление президента США Дональда Трампа о готовности США к гонке вооружений с Россией и уверенности в достижении в ней победы", — заключил Коротченко.