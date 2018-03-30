МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Успешные бросковые испытания новой российской МБР "Сармат" свидетельствуют о том, что программа продвигается вперед быстрыми темпами и может послужить ответом РФ на заявление президента США Дональда Трампа о готовности США к гонке вооружений с РФ и достижения в ней победы, заявил РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Очередные испытания тяжелой жидкостной МБР "Сармат" свидетельствуют о том, что программа продвигается вперед быстрыми темпами в соответствии с обозначенными директивными сроками. Бросковые испытания — это первый этап, за которыми последуют другие. Сейчас очевидно, что конструкция ракеты, шахты и выход ракеты после запуска осуществляется в установленном режиме. Следовательно, после завершения серии бросковых испытаний последуют уже практические тестовые пуски как в сторону полигона Кура на Камчатке с отработкой боевой платформы с разведением ударных блоков, так и пуск на предельную дальность в акваторию Тихого океана", — сказал Коротченко.

По его словам, проект развивается успешно, и никаких сомнений, что он будет реализован в поставленные сроки, нет.

"Успешные бросковые испытания новой российской МБР "Сармат" свидетельствуют о том, что программа будет реализована и может послужить практическим ответом РФ на заявление президента США Дональда Трампа о готовности США к гонке вооружений с Россией и уверенности в достижении в ней победы", — заключил Коротченко.