В России призовут не прошедших ранее военную службу по состоянию здоровья

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. В Минобороны России ожидают, что около трех тысяч человек, не сумевших ранее пройти срочную военную службу по состоянию здоровья, призовут весной 2018 года, сообщил в пятницу врио начальника главного организационно-мобилизационного управления генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.

Ранее законодательство не позволяло принимать на военную службу граждан, освобожденных от нее по состоянию здоровья, но впоследствии поправивших свое физическое состояние и желающих служить.

"Двадцать девятого декабря прошлого года президент Российской Федерации подписал федеральный закон № 444-ФЗ, в соответствии с которым эти граждане по достижении 27-летнего возраста могут после медицинского освидетельствования быть призванными на военную службу. Мы прогнозируем, что около трех тысяч таких молодых людей смогут исполнить свой воинский долг", — сказал Бурдинский в интервью газете "Красная звезда".