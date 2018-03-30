На Плесецке прошли вторые испытания тяжелой баллистической ракеты "Сармат"

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. На космодроме Плесецк прошли вторые бросковые испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", в ходе которых подтвердились характеристики ракеты на начальном этапе полета, сообщает в пятницу официальный печатный орган Минобороны РФ газета "Красная Звезда".

"Очередные такие испытания на космодроме Плесецк позволили подтвердить характеристики комплекса при предстартовой подготовке (предстартовые операции осуществлялись строго по намеченной программе) и на начальном этапе полета ракеты. Кроме того, РВСН оценили правильность схемно-конструктивных и технических решений, заложенных при создании ракетного комплекса, оснащенного данной МБР", — говорится в сообщении.

В середине марта начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщал, что очередные бросковые испытания "Сармата" готовятся на космодроме Плесецк. Первые бросковые испытания новой ракеты проводились в декабре 2017 года.

Президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию 1 марта рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение России. Так, в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". В послании Путин также продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".