В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Разведку у границ России вели 23 иностранных самолета за прошедшую неделю, российским истребителям дежурных сил ПВО шесть раз пришлось подниматься в воздух для их перехвата и сопровождения, следует из данных в официальном печатном органе Минобороны РФ, газете "Красная звезда".

"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", — отмечает издание.

Кроме того, на прошедшей неделе российские специалисты провели одну инспекцию на территории США по договору о стратегических наступательных вооружениях. На российской территории таких проверок не проводилось.