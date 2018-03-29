Военный эксперт объяснил, зачем британские СМИ подняли тему "Мертвой руки"

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российская система управления ядерным ударом "Периметр", известная на Западе как "Мертвая рука", была создана много лет назад, и почему эта тема снова всплыла в британских СМИ, неясно. Об этом в беседе с RT заявил вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин.

"Дело в том, что этой системе уже, условно говоря, сто лет. Почему она всплыла сейчас, я не знаю. Наверное, появился дефицит тем или обвинять Россию уже стало не в чем. И решили создать условия для того, чтобы опосредованно ещё раз показать, что Россия — огромная угроза", — пояснил военный эксперт.

По его мнению, эта попытка показать, что Россия серьёзно готовится к ядерной войне и у неё есть все возможности для уничтожения, направлена на запугивание собственных граждан.

Ранее эксперт по ядерному разоружению Брюс Блэр в интервью таблоиду Daily Star подтвердил, что автоматический комплекс управления массированным ответным ядерным ударом, разработанный в СССР во время холодной войны в качестве последней защиты от агрессора, все еще действует и даже совершенствуется. Вместе с тем он признал, что "Периметр" или "Мертвая рука" — приемлемый и этический способ предотвращения ядерной войны, так как Запад "подумает дважды", прежде чем применить ядерное оружие.