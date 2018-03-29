Более тысячи человек десантировались на учениях ВДВ в Рязанской области

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Десантирование более одной тысячи военнослужащих, 24 боевых машин и артиллерийских систем выполнено в ходе учений Воздушно-десантных войск (ВДВ) России в Рязанской области, сообщила в четверг пресс-служба российского оборонного ведомства.
"Сегодня в ходе основной фазы дивизионного командно-штабного учения ВДВ было произведено массовое десантирование личного состава, боевой техники и артиллерийских систем парашютным способом из самолетов Ан-26 и Ил-76 одновременно на две площадки приземления, находящиеся в Рязанской области. В нем приняли участие более одной тысячи военнослужащих. Выброска десантников, применяющих парашютную систему Д-10, проходила с высоты 800 метров, а спецподразделений на парашютных системах специального назначения "Арбалет" — с высоты 1,5 тысячи метров", — говорится в сообщении.
В нем отмечено, что "десантирование 24 единиц боевой техники осуществлялось из самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации (ВТА) с высоты 800 метров на площадки приземления "Житово" и "Новики". После приземления десантники расшвартовали боевые машины и приступили к выполнению поставленной тактической задачи.
На заключительном этапе учений при ведении маневренных действий в наступлении и обороне на полигонах Сельцы и Дубровичи в Рязанской области десантники проведут боевые стрельбы из всех видов штатного оружия, вооружения боевых машин десанта БМД-2, БМД-4М, самоходных артиллерийских орудий 2С-9 "Нона", добавили в ведомстве.
Командно-штабные учения носят плановый характер, они проводятся в преддверии контрольной проверки ВДВ России за зимний период обучения.