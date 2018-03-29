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Безопасность

Более тысячи человек десантировались на учениях ВДВ в Рязанской области

12:5329.03.2018
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВоеннослужащие десантно-штурмовой бригады ВДВ заходят в транспортный самолет Ан-26. Архивное фотоВоеннослужащие десантно-штурмовой бригады ВДВ заходят в транспортный самолет Ан-26. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Десантирование более одной тысячи военнослужащих, 24 боевых машин и артиллерийских систем выполнено в ходе учений Воздушно-десантных войск (ВДВ) России в Рязанской области, сообщила в четверг пресс-служба российского оборонного ведомства.

Военнослужащие в ходе учений. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Тульские десантники на учениях захватили аэродром "противника" под Рязанью
Масштабные учения ВДВ проводятся под руководством начальника штаба — первого заместителя командующего ВДВ генерал-лейтенанта Николая Игнатова с 26 по 30 марта в Рязанской, Тульской и Московской областях. В них задействованы более двух тысяч военнослужащих, 200 единиц военной техники, а также около 30 самолетов и вертолетов ВКС России, ВВС и ПВО Западного военного округа. В ходе маневров апробируются новые формы и способы применения подразделений тульской 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ.

"Сегодня в ходе основной фазы дивизионного командно-штабного учения ВДВ было произведено массовое десантирование личного состава, боевой техники и артиллерийских систем парашютным способом из самолетов Ан-26 и Ил-76 одновременно на две площадки приземления, находящиеся в Рязанской области. В нем приняли участие более одной тысячи военнослужащих. Выброска десантников, применяющих парашютную систему Д-10, проходила с высоты 800 метров, а спецподразделений на парашютных системах специального назначения "Арбалет" — с высоты 1,5 тысячи метров", — говорится в сообщении.

В нем отмечено, что "десантирование 24 единиц боевой техники осуществлялось из самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации (ВТА) с высоты 800 метров на площадки приземления "Житово" и "Новики". После приземления десантники расшвартовали боевые машины и приступили к выполнению поставленной тактической задачи.

Танк Т-72Б3. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Танковые батальоны повысят огневую мощь ВДВ, заявил военный эксперт
По замыслу учений, подразделения тульского соединения ВДВ действуют в тылу "противника", выполняя задачи в условиях активного применения его диверсионно-разведывательных групп и средств радиоэлектронной борьбы. Десантирование подразделений специального назначения ВДВ прошло непосредственно перед выброской боевой техники в район предстоящих действий. Спецназовцы провели разведку объектов и огневых точек условного неприятеля, передали их координаты артиллерийским расчетам и поддерживающей авиации для нанесения точного огневого поражения. На площадке приземления действия десанта с воздуха прикрывали истребители Су-27, Су-30 и вертолеты армейской авиации Ми-24, отметили в Минобороны.

На заключительном этапе учений при ведении маневренных действий в наступлении и обороне на полигонах Сельцы и Дубровичи в Рязанской области десантники проведут боевые стрельбы из всех видов штатного оружия, вооружения боевых машин десанта БМД-2, БМД-4М, самоходных артиллерийских орудий 2С-9 "Нона", добавили в ведомстве.

Командно-штабные учения носят плановый характер, они проводятся в преддверии контрольной проверки ВДВ России за зимний период обучения.

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