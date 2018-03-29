Бондарев рассказал, как военные самолеты летают над Балтикой

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Все военные самолёты РФ всегда осуществляют полёты над Балтикой с включёнными транспондерами, в отличие от авиации стран НАТО, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Мы всегда включаем транспондеры, делали это раньше, делаем это и сейчас. Мы стремимся к максимальной открытости и транспарентности, это касается и воздуха, и моря", — сказал он.

По словам Бондарева, страны НАТО к подобной открытости не стремятся.

"Самолеты стран НАТО транспондеры не включают", — заявил сенатор.