На Черноморском флоте рассказали о сроках испытаний корабля "Василий Быков"

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Ходовые и государственные испытания построенного в Татарстане головного патрульного корабля проекта 22160 "Василий Быков" начнутся на Черноморском флоте (ЧФ) в ближайшее время, сообщил журналистам в среду представитель ЧФ капитан третьего ранга Алексей Рулев.

"Патрульный корабль "Василий Быков" построен на ОАО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" и спущен на воду в 2017 году. В данный момент корабль прибыл в Новороссийск и проходит этап подготовки к ходовым и государственным испытаниям, которые начнутся в ближайшее время", — сказал Рулев.

По его информации, экипаж "Василия Быкова" прибыл и разместился на вновь построенном корабле. "В настоящее время экипажу, прошедшему обучение в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге, предстоит пройти обучение у специалистов завода, освоить современные комплексы вооружения, механизмы и корабельные системы. Затем совместно со специалистами завода — сдаточной командой — подготовить его для проведения всех этапов государственных испытаний перед приемом в состав флота", — уточнил капитан третьего ранга.

Ранее представитель ЧФ сообщил, что второй патрульный корабль проекта 22160 "Дмитрий Рогачев", спущенный на воду в Зеленодольске в 2017 году, также готовится к заводским и государственным испытаниям. Его экипаж сформирован на Новороссийской военно-морской базе и проходит практику на ее кораблях. Затем моряки будут направлены в петербургский Объединенный учебный центр ВМФ России.

Головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" построен по модульному принципу. Он может использоваться для участия в контртеррористических операциях, для борьбы с пиратами, диверсантами, выполнять другие задачи. Главное ударное оружие кораблей проекта — ракетные комплексы "Калибр-НК". Они также оснащаются зенитными ракетными комплексами и артиллерийскими установками.

Водоизмещение кораблей проекта 22160 — 1,8 тысячи тонн. Максимальная скорость хода — до 30 узлов. Дальность плавания — до шести тысяч морских миль, автономность — до двух месяцев. Экипаж — около 80 человек.