Россия впервые предложила на экспорт новейшую модификацию ЗРК "Бук"

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. "Рособоронэкспорт" впервые предложил зарубежным заказчикам новейший зенитный ракетный комплекс "Викинг" (типа ЗРК "Бук-М3"), дальность стрельбы которого увеличена в 1,5 раза по сравнению с предшественником, сообщил в среду заместитель гендиректора компании Сергей Ладыгин.

"Это отличная новость для нас и наших зарубежных партнеров. Комплекс "Викинг", сохраняя лучшие качества знаменитой линейки зенитных ракетных комплексов "Бук", представляет собой новое слово в развитии систем ПВО среднего радиуса действия", — сказал Ладыгин, слова которого приводит пресс-служба.

Высокомобильный зенитный ракетный комплекс средней дальности "Викинг" являет собой развитие знаменитой линейки ЗРК ряда "Куб" — "Бук". По сравнению с "Буком-М2Э", дальность стрельбы у "Викинга" увеличилась почти в 1,5 раза – до 65 километров.

Кроме того, в 1,5 раза увеличилось количество одновременно обстреливаемых целей – по 6 каждой самоходной огневой установкой, а количество готовых к пуску зенитных управляемых ракет в огневой позиции из 2 боевых единиц выросло с 8 до 18.