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Безопасность

Колесница дьявола. Как система "Град" завоевывала мир

08:0028.03.2018
(обновлено: 08:18 28.03.2018)
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© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкРеактивная система залпового огня ГрадРеактивная система залпового огня Град
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Вадим Саранов. Простая, надежная и смертоносная — 55 лет назад, 28 марта 1963-го, на вооружение Советской армии поступила реактивная система залпового огня БМ-21 "Град". Сорок 122-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов сметают все живое на площади 2,5 гектара. Эта система стала одной из самых массовых в истории — в общей сложности выпущено около восьми тысяч машин, не считая зарубежных реплик. О секретах успеха "Града" и опыте его боевого применения — в материале РИА Новости.

Два гектара ада

То, что у "Града" большое будущее, военные и инженеры поняли сразу. Уже опытные образцы намного превосходили предшественницу — РСЗО БМ-14. Дальность стрельбы увеличилась с 9,8 до 20,4 километра, количество направляющих — с 16 до 40 штук. Как показали испытания, одним 20-секундным залпом "Град" способен выкосить живую силу противника на площади в 2,44 гектара. Созданный спустя несколько лет ближайший западный конкурент, немецкая РСЗО LARS-1 была заметно тяжелее, располагала лишь 36 направляющими, а ее 110-миллиметровые снаряды улетали максимум на 15 километров.

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© РИА Новости / Виталий Аньков
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Впечатляющими характеристиками "Град" был обязан новому 122-миллиметровому реактивному снаряду М-21ОФ с двойной стабилизацией, который разрабатывали сразу три конструкторских бюро. Боеприпас вращался вокруг продольной оси за счет расположенных под углом сопел двигателя и хвостового оперения, раскрывавшегося в полете. Благодаря передовой топливной смеси, скорость снаряда выросла до 690 метров в секунду. При этом, несмотря на меньший калибр, в М-21ОФ помещалось на два килограмма больше взрывчатки, чем в снаряд ТРС-140 от БМ-14.

У новой РСЗО повысилась не только огневая мощь, но и мобильность. На шасси Урал-375Д машина могла передвигаться по автомобильной дороге со скоростью 75 километров в час. Полезная для экипажа опция — электрические приводы наводки, на случай поломки дублированные ручными механизмами. Разработанная специально для "Града" транспортно-заряжающая машина 9Т254 значительно упрощала и ускоряла перезарядку.

© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкСолдаты на боевой позиции реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Солдаты на боевой позиции реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"

Испытание войной

Впервые протестировать "Град" в реальном бою артиллеристам довелось 15 марта 1969 года, во время советско-китайского конфликта на острове Даманский. По противнику отработала батарея из 12 машин. Считается, что именно реактивная артиллерия обратила китайцев в бегство и определила исход противостояния, хотя точные потери китайской стороны от огня советских РСЗО неизвестны. Кроме того, в огневом налете на позиции и резервы НОАК тогда участвовали три гаубичных дивизиона.

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© РИА Новости / Максим Блинов
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В Афганской войне на долю "Градов" выпала самая тяжелая работа. "Машина превосходила ствольную артиллерию по дальности и площади поражения, — рассказал РИА Новости подполковник Владимир Николаев, проходивший службу в одном из артполков 40-й армии. — "Градами" мы обрабатывали подходы к базам и районы сосредоточения бандформирований. Стреляли и прямой наводкой, причем достаточно эффективно. После залпа по глинобитным укреплениям от них, как правило, оставалась одна пыль. И конечно, сильным был психологический эффект боевого применения машины, которую аборигены прозвали "Шайтан-арба".

Однако, по словам ветерана, Афганская война вскрыла и слабые стороны БМ-21. Зверски прожорливый двигатель "Урала" сжигал до ста литров высокооктанового бензина АИ-93 на сто километров. Нередко на боевых выходах топливо приходилось доставлять вертолетами. Кроме того, в условиях жаркого афганского климата бензиновые двигатели "Уралов" часто перегревались, из-за чего колонны растягивались на километры. Были и другие недостатки.

"Из-за разлета снарядов на предельной дальности "Град" малоэффективен даже на равнине, в горах же поражающий эффект снижался еще больше, — говорит Владимир Николаев. — Уничтожить точечную цель из БМ-21 практически невозможно, в этом плане "Град", конечно, уступал ствольной артиллерии. Вообще же, массовое применение "Градов" в Афганистане, на мой взгляд, себя не оправдало. Для решения локальных задач там хватило бы нескольких машин".

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАртиллеристы сирийской армии стреляют с применением систем залпового огня "Град" на позициях в провинции Идлиб
© РИА Новости / Илья Питалев
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Артиллеристы сирийской армии стреляют с применением систем залпового огня "Град" на позициях в провинции Идлиб

Калашников от артиллерии

"Град" оказался востребованным не только в СССР — к началу 1990-х машина стояла на вооружении армий более пятидесяти государств. Один из самых успешных эпизодов ее боевого применения произошел во время гражданской войны в Анголе. В 1975-м четыре БМ-21 остановили крупное наступление войск ФПЛА на Кифангондо. Двумя залпами кубинские экипажи уничтожили более 400 боевиков, еще две тысячи нападавших после артналета растворились в джунглях.

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Всего с 1960-х СССР экспортировал более двух тысяч БМ-21 и миллионы реактивных снарядов. Такая массовость обеспечивалась автоматизацией и удешевлением производства. Корпус снаряда не вытачивали, как прежде, из металлической болванки, а вытягивали из стального листа. Формирование корпуса боеприпаса, контроль массы и геометрии не требовали вмешательства человека. Главная же причина мирового успеха "Града", по мнению экспертов, — оптимальное сочетание цены и качества.

"Система "Град", как и автомат Калашникова, олицетворяет собой основные качества лучшего русского оружия: простота, эффективность, надежность и относительная дешевизна, — рассказал РИА Новости замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. — Может, западные системы и более технологичны, но для них требуются совершенно другие масштабы логистики и другой персонал. "Град" же прекрасно работал в любых районах Африки и Азии, обращаться с ним мог научиться даже крестьянин". 

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© РИА Новости . Ирина Ильичева
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Последний "Град" сошел с заводского конвейера в 1998-м. Легендарную машину сменила РСЗО "Торнадо-Г". Несмотря на незначительные внешние отличия, система отличается более широкими боевыми возможностями. В частности, "Торнадо" получил 122-миллиметровые кассетные снаряды с отделяемой головной частью и самоприцеливающимися кумулятивными боевыми элементами. Кабина машины оборудована новейшей аппаратурой бортового управления и связи, автоматизированной системой управления наведением и огнем, навигационной системой ГЛОНАСС.

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