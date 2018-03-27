Минобороны показало на видео переброску истребителей Су-35 на Курилы

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Минобороны опубликовало на YouTube кадры полета новейших истребителей Су-35С на один из островов Курильской гряды.

Пара самолетов в понедельник отработала перебазирование на запасной аэродром "Буревестник" на острове Итуруп "для выполнения задач по перехвату самолетов условного противника". После выполнения задания боевые машины вернулись на базу в Хабаровском крае.

"В общей сложности летчики преодолели расстояние более двух тысяч километров", — отметили в Минобороны.

Учения проводились для совершенствования летной подготовки и навыков по охране воздушных рубежей страны.

Су-35С — истребитель поколения 4++ с двигателями с управляемым вектором тяги. По совокупности параметров он вплотную приближается к истребителям пятого поколения. Самолет обладает передовой информационно-управляющей системой, а также двигателем с плазменной системой зажигания. Он способен развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа.