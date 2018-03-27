Тульские десантники на учениях захватили аэродром "противника" под Рязанью

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Подразделения тульской 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ России в ходе учений совершили 200-километровый марш в Рязанскую область, где захватили аэродром условного противника, сообщило во вторник Минобороны РФ.

Масштабные учения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России проводятся под руководством начальника штаба — первого заместителя командующего ВДВ генерал-лейтенанта Николая Игнатова с 26 по 30 марта в Рязанской, Тульской и Московской областях; в них задействованы более 2 тысяч военнослужащих и 200 единиц военной техники.

"Сегодня в рамках командно-штабных учений подразделения тульского соединения ВДВ осуществили марш в Рязанскую область, следуя на боевой и транспортной технике до аэродромов и полигонов применения. В ходе разведывательно-поисковых действий на пути к аэродрому взлета тульские десантники уничтожали условные "диверсионные группы противника", находящиеся в районе выполнения задач", — говорится в сообщении.

В нем отмечено, что, "пройдя в общей сложности более 200 километров по заснеженным рокадным и полевым дорогам, подразделения десанта захватили аэродром условного противника и приступили к подготовке боевой техники и личного состава к переброске по воздуху с последующим десантированием в заданный район".

Переброска подразделений ВДВ с боевой техникой в районы Рязанской области и развертывание полевых пунктов управлений стала завершающей фазой перегруппировки войск, которая проводится в рамках учений. Дальнейший порядок действий подразделениям десанта будет доводиться в самолетах.

При десантировании, как сказано в сообщении Минобороны России, планируется провести выброску более 20 единиц боевой техники на бесплатформенных парашютных системах. Десантирование личного состава с применением парашютных систем Д-10 и "Арбалет" будет выполняться из самолетов Ил-76 и Ан-26. Действия подразделений десанта с воздуха будут прикрывать истребители Су-27, Су-30 и вертолеты армейской авиации Ми-24.