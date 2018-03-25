На Северном флоте прошли сборы по подготовке к применению ракетного оружия

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Сборы по подготовке военнослужащих к применению ракетного оружия прошли на Северном флоте под руководством адмирала Николая Евменова, сообщил начальник пресс-службы Севфлота капитан первого ранга Вадим Серга.

"На Северном флоте (СФ) под руководством командующего флотом адмирала Николая Евменова прошёл сбор по подготовке сил СФ к применению ракетного оружия. В ходе него были проанализированы и обсуждены вопросы эксплуатации ракетных комплексов, стоящих и поступающих на вооружение подводных, надводных сил и береговых войск флота, а также боевого и практического (учебного) применения ракетного оружия в различных условиях, в том числе в Арктике", — сказал Серга.

Он отметил, что в мероприятии приняли участие командный состав СФ, командиры кораблей и специалисты в области ракетного оружия.

"Были проведены состязания боевых расчётов кораблей и подводных лодок по применению ракетного оружия. Среди надводных ракетных кораблей первое место занял боевой расчёт малого ракетного корабля "Айсберг" под командованием капитана третьего ранга Марата Гарибяна", — добавляется в сообщении.

Также в соревнованиях приняли участие экипаж подводного крейсера "Смоленск", оснащенного крылатыми ракетами, и стратегический ракетоносец "Верхотурье", уточнил Серга.