На Северном флоте прошли сборы по подготовке к применению ракетного оружия

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Сборы по подготовке военнослужащих к применению ракетного оружия прошли на Северном флоте под руководством адмирала Николая Евменова, сообщил начальник пресс-службы Севфлота капитан первого ранга Вадим Серга.
Он отметил, что в мероприятии приняли участие командный состав СФ, командиры кораблей и специалисты в области ракетного оружия.
"Были проведены состязания боевых расчётов кораблей и подводных лодок по применению ракетного оружия. Среди надводных ракетных кораблей первое место занял боевой расчёт малого ракетного корабля "Айсберг" под командованием капитана третьего ранга Марата Гарибяна", — добавляется в сообщении.
Также в соревнованиях приняли участие экипаж подводного крейсера "Смоленск", оснащенного крылатыми ракетами, и стратегический ракетоносец "Верхотурье", уточнил Серга.