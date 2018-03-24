Подготовку применения оружия большой дальности сократили в 1,5 раза

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Совершенствование структуры органов управления и информационные технологии позволили в 1,5 раза сократить время подготовки к боевому применению высокоточного оружия большой дальности, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Совершенствование структуры органов управления, создание специальных подразделений информационного обеспечения, а также внедрение программно-аппаратных комплексов позволило в 1,5 раза сократить время подготовки к боевому применению высокоточного оружия большой дальности", — сказал Герасимов на военно-практической конференции в Военной академии Генштаба.