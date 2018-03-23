МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. После объявления официальных результатов голосования по новым видам вооружения канал RT опубликовал ролик, в котором показали новую технику и объяснили, что имел в виду российский президент Владимир Путин, когда сказал "Нас не слушали, послушайте сейчас".

В клипе говорится о системах вооружений "Кинжал", "Сармат" и "Авангард", беспилотном подводном аппарате и ракете с ядерной силовой установкой, которые должны помочь России восстановить ядерный паритет.

Придумать названия для новейшего оружия предложили самим россиянам. По итогам голосования, подводный беспилотник стал "Посейдоном", боевой лазерный комплекс — "Пересветом", а крылатая ракета с ядерной энергоустановкой — "Буревестником".

В начале марта Путин в послании к парламенту рассказал о новейших, уже испытанных образцах оружия, которые позволят надолго обеспечить безопасность страны. Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы.

Тогда президент отметил, что Запад отказался обсуждать с Россией ее опасения относительно нарушения стратегического баланса и не стал прислушиваться к предостережениям Москвы относительно ее готовности нейтрализовать угрозы, связанные с развертыванием американской системы ПРО.

Позже глава Стратегического командования Пентагона генерал Джон Хайтен признал, что у Соединённых Штатов нет эффективных средств защиты против российского гиперзвукового оружия.