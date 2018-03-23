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Глава "Вертолетов России" рассказал о производственных планах в 2018 году

08:4823.03.2018
(обновлено: 09:07 23.03.2018)
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© Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России"Логотип холдинга Вертолеты России. Архивное фотоЛоготип холдинга Вертолеты России. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России"

НОВОСИБИРСК, 23 мар – РИА Новости. Компания "Вертолеты России" (входит в холдинг "Ростех") планирует в 2018 году выпустить более 200 вертолетов, сообщил журналистам в пятницу в Новосибирске гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский.

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© РИА Новости / Андрей Станавов
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"Всего более 200. В целом по военной продукции и для российских, и для инозаказчиков, если не ошибаюсь, 80 вертолетов. Плюс в этом году у нас серьезные планы по увеличению гражданской составляющей", — сказал он.

Богинский отметил, что для увеличения доли гражданской продукции компания проводит активную работу по увеличению продаж гражданских вертолетов на зарубежных рынках и очень активно в этом смысле взаимодействует с "Росавиацией".

"У нас есть план совместных работ по валидации сертификатов в различных странах под нашу вертолетную технику. Плюс нам, конечно, существенно помогает Минпромторг РФ и Минтранс по программе медицинской эвакуации. В этом году мы должны будем поставить 31 вертолет, в прошлом году — 21. Первый "Ансат" мы две недели назад в Казани передали уже ГТЛК (Государственной транспортной лизинговой компании). По нашим планам — все вертолеты поставить нашему заказчику ГТЛК до конца первого полугодия текущего года", — сказал Богинский.

Он также отметил, что в планах "Вертолетов России" в этом году закупка десяти вертолетов лизинговой компанией, входящей в "Ростех", и работа с национальной ассоциацией санитарной авиации. "В этом году у нас планы, что они у нас закупят не менее 15 вертолетов. Планы по этому году по производству "Ансат" порядка 45 машин", — добавил он.

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Богинский также сообщил, что общий объем портфеля заказов "Вертолетов России" в целом составляет более 500 вертолетов. "Для себя, если смотреть на результаты прошлого года, мы определили порядка 200 вертолетов (в год). Это позволяет нам получать ту прибыль, которая обозначена нам акционером. Поэтому наша задача – сбалансировать производственные мощности, избежать всплесков и падений, равномерно развиваться, то есть держаться в планке около 200 вертолетов", — сказал он.

Говоря о военной продукции он отметил, что в текущей госпрограмме вооружения объем вертолетной техники по сравнению с предыдущей программой уменьшился. "Соответственно, основной упор сделан на боевые вертолеты Ми-28, Ка-52. Все, что касается Ми-8 и Ми-17, то по сравнению с предыдущей программой, произошло значительное уменьшение, и это выбытие мы планируем компенсировать за счет увеличения доли "гражданки" как на российском, так на зарубежном рынке", — сказал он.

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