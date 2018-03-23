Глава "Вертолетов России" рассказал о производственных планах в 2018 году

НОВОСИБИРСК, 23 мар – РИА Новости. Компания "Вертолеты России" (входит в холдинг "Ростех") планирует в 2018 году выпустить более 200 вертолетов, сообщил журналистам в пятницу в Новосибирске гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский.
Богинский отметил, что для увеличения доли гражданской продукции компания проводит активную работу по увеличению продаж гражданских вертолетов на зарубежных рынках и очень активно в этом смысле взаимодействует с "Росавиацией".
"У нас есть план совместных работ по валидации сертификатов в различных странах под нашу вертолетную технику. Плюс нам, конечно, существенно помогает Минпромторг РФ и Минтранс по программе медицинской эвакуации. В этом году мы должны будем поставить 31 вертолет, в прошлом году — 21. Первый "Ансат" мы две недели назад в Казани передали уже ГТЛК (Государственной транспортной лизинговой компании). По нашим планам — все вертолеты поставить нашему заказчику ГТЛК до конца первого полугодия текущего года", — сказал Богинский.
Он также отметил, что в планах "Вертолетов России" в этом году закупка десяти вертолетов лизинговой компанией, входящей в "Ростех", и работа с национальной ассоциацией санитарной авиации. "В этом году у нас планы, что они у нас закупят не менее 15 вертолетов. Планы по этому году по производству "Ансат" порядка 45 машин", — добавил он.
Говоря о военной продукции он отметил, что в текущей госпрограмме вооружения объем вертолетной техники по сравнению с предыдущей программой уменьшился. "Соответственно, основной упор сделан на боевые вертолеты Ми-28, Ка-52. Все, что касается Ми-8 и Ми-17, то по сравнению с предыдущей программой, произошло значительное уменьшение, и это выбытие мы планируем компенсировать за счет увеличения доли "гражданки" как на российском, так на зарубежном рынке", — сказал он.