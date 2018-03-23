РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Битва за Вселенную: как Советский Союз выиграл у США "звездные войны"

08:0023.03.2018
(обновлено: 08:09 23.03.2018)
0520
© NASA / Mike DeepЗапуск ракеты Atlas V со спутником вооруженных сил США с мыса КанавералЗапуск ракеты Atlas V со спутником вооруженных сил США с мыса Канаверал
© NASA / Mike Deep

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Вадим Саранов. Орбитальные перехватчики, лазерные пушки, рельсотроны и ядерная картечь — тридцать пять лет назад в США стартовала программа Стратегической оборонной инициативы (СОИ). Это самый странный военный проект в истории, одни эксперты считают СОИ величайшим блефом, другие — неудавшейся попыткой технологического прорыва. О том, что на самом деле могло скрываться за американскими "звездными войнами" и кто вышел из них победителем, — в материале РИА Новости.

Сомнительные перспективы

О создании системы ПРО с элементами космического базирования президент США Рональд Рейган объявил 23 марта 1983 года. Это сопровождалось мощной пропагандистской кампанией. Ведущие мировые телеканалы крутили фантастические анимационные ролики, в которых боевые спутники сбивали советские баллистические ракеты лазерами и другим чудо-оружием. Представители Пентагона и американской оборонки в один голос твердили, что СОИ — гарантированная защита от сокрушительного термоядерного удара Советов.

Запуск ракеты американского противоракетного комплекса системы THAAD. Архивное фото
© Фото : Missile Defense Agency / Ben Listerman
В Кремле назвали последствия выхода США из соглашения по ПРО
Основным средством поражения должны были стать рентгеновские лазеры с ядерной накачкой. По задумке инженеров, в час икс с подлодок стартовали специальные перехватчики, взрывавшиеся в космосе. Энергия ядерных взрывов, преобразованная в мощное направленное излучение, буквально выжигала боевые блоки атакующих ракет. Чтобы ни одна боеголовка не проскочила, мощные лазерные установки собирались разместить и на Земле. Перенаправлять их лучи предполагалось с помощью зеркал, заблаговременно выведенных на орбиту.

Сумрачные гении американской науки приглядывались и к кинетическим средствам поражения. Компания "Локхид" предложила перехватывать боеголовки гигантскими летающими зонтиками. Ученые испытывали первые прототипы космических рельсотронов и изучали возможность сбивать ракеты вольфрамовой картечью, разгоняемой ядерными взрывами. Проект "Бриллиантовая галька" предусматривал вывод на околоземную орбиту более четырех тысяч миниатюрных спутников-камикадзе, способных самостоятельно находить и уничтожать цели.

© U.S. Air ForceКонцепция гибридной лазерной системы
© U.S. Air Force
Концепция гибридной лазерной системы

Орбитальная лазерная пушка

Несмотря на кажущуюся фантастичность, в Советском Союзе к программе отнеслись серьезно. Для оценки перспектив СОИ создали комиссию во главе с академиком Евгением Велиховым. Детально изучив вопрос, специалисты пришли к однозначному выводу: ни экономических, ни технических возможностей для реализации задуманного у американцев на тот момент не было.

"СОИ базировалась на рисковых научно-исследовательских работах с неизвестным результатом, а в железе ничего не создавалось, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — Расчеты и эксперименты действительно велись, но заявления о том, что США вот-вот получат такие системы, конечно, были блефом".

Лазерное боевое оборудование. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
СМИ: Минобороны получит "ослепляющий" лазер
Есть мнение, что СССР все же клюнул на этот блеф, начал вкладываться в милитаризацию космоса, и это усугубило и без того непростую ситуацию в экономике. Самым дорогим элементом "советской СОИ" негласно считается проект боевой орбитальной лазерной платформы "Скиф". Аппарат с углекислотным лазером предназначался для борьбы с американскими спутниками. В космос "Скиф", а точнее, его 80-тонный динамический макет отправился в мае 1987-го, но после отделения от сверхтяжелой ракеты-носителя "Энергия" аппарат закрутился и рухнул в Тихий океан. Между тем, как полагают эксперты, проект "Скиф" к рейгановской СОИ прямого отношения не имел. "Проекты советских систем поражения в космическом пространстве никак не были связаны с этой программой, — уверен Виктор Мураховский. — К разработке лазерных и кинетических систем мы приступили еще до запуска СОИ".

CC BY 2.0 / Cliff / Экспериментальная ракета системы кинетического перехвата для армии США
CC BY 2.0 / Cliff /
Экспериментальная ракета системы кинетического перехвата для армии США

И все-таки "звездные войны" дали жизнь некоторым перспективным отечественным проектам. В августе 1983-го началась модернизация стратегического ракетного комплекса Р-36М "Воевода" (по западной классификации — "Сатана"). Обновленная версия ракеты Р-36М2 обрела дополнительную защиту боевых блоков от лазеров и кинетического оружия. Ракеты оснащались и другими средствами преодоления перспективной ПРО — ложными целями, генераторами помех, дипольными отражателями.

Новая космическая гонка

"Наш ответ был достаточно мощным и сильным, но масштабно новые системы в космосе никто не разворачивал, — рассказывает РИА Новости президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов. — Мы дали импульс развитию новых технологий в системе ПВО и противокосмической обороны, усилили прорывные возможности "Воеводы", сформировали задел, который до сих пор работает. Американцы надеялись на наше отставание, но когда увидели, что СССР их превосходит более чем по пятидесяти технологиям, были вынуждены свернуть программу". 

Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Архивное фото
© Минобороны РФ
На Плесецке готовят новые испытания межконтинентальной ракеты "Сармат"
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп опять объявил о планах создания в США космических войск. "Моя новая национальная стратегия по космосу признает, что в космическом пространстве могут осуществляться боевые действия, как и на земле, в воздухе и воде. У нас даже могут быть космические силы", — отметил Трамп. В конце 2017-го американские СМИ сообщали, что США готовы вернуться к разработке лазерных космических перехватчиков.

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкРакета РС-20 ("Воевода")
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Ракета РС-20 ("Воевода")

Ивашов убежден: США переносят свои военные усилия в космос только потому, что сегодня они там опережают Россию или Китай. "Возможно, они хотят совершить очередной технологический рывок. Как бы то ни было, нам сейчас не стоит за ними бежать. Мы должны действовать по-другому: предлагать широкое международное сотрудничество по космическим исследованиям и ставить вопрос о демилитаризации космоса, запрете на вывод на орбиту ядерного оружия и ударных систем", — считает эксперт.

Россия неоднократно выступала с инициативами демилитаризации космического пространства. В сентябре 2017-го представлен обновленный российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе. У западных партнеров это предложение горячей поддержки не вызвало.

Комментировать
Безопасность
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена