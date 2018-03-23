Битва за Вселенную: как Советский Союз выиграл у США "звездные войны"

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Вадим Саранов. Орбитальные перехватчики, лазерные пушки, рельсотроны и ядерная картечь — тридцать пять лет назад в США стартовала программа Стратегической оборонной инициативы (СОИ). Это самый странный военный проект в истории, одни эксперты считают СОИ величайшим блефом, другие — неудавшейся попыткой технологического прорыва. О том, что на самом деле могло скрываться за американскими "звездными войнами" и кто вышел из них победителем, — в материале РИА Новости.

Сомнительные перспективы

О создании системы ПРО с элементами космического базирования президент США Рональд Рейган объявил 23 марта 1983 года. Это сопровождалось мощной пропагандистской кампанией. Ведущие мировые телеканалы крутили фантастические анимационные ролики, в которых боевые спутники сбивали советские баллистические ракеты лазерами и другим чудо-оружием. Представители Пентагона и американской оборонки в один голос твердили, что СОИ — гарантированная защита от сокрушительного термоядерного удара Советов.

Основным средством поражения должны были стать рентгеновские лазеры с ядерной накачкой. По задумке инженеров, в час икс с подлодок стартовали специальные перехватчики, взрывавшиеся в космосе. Энергия ядерных взрывов, преобразованная в мощное направленное излучение, буквально выжигала боевые блоки атакующих ракет. Чтобы ни одна боеголовка не проскочила, мощные лазерные установки собирались разместить и на Земле. Перенаправлять их лучи предполагалось с помощью зеркал, заблаговременно выведенных на орбиту.

Сумрачные гении американской науки приглядывались и к кинетическим средствам поражения. Компания "Локхид" предложила перехватывать боеголовки гигантскими летающими зонтиками. Ученые испытывали первые прототипы космических рельсотронов и изучали возможность сбивать ракеты вольфрамовой картечью, разгоняемой ядерными взрывами. Проект "Бриллиантовая галька" предусматривал вывод на околоземную орбиту более четырех тысяч миниатюрных спутников-камикадзе, способных самостоятельно находить и уничтожать цели.

Орбитальная лазерная пушка

Несмотря на кажущуюся фантастичность, в Советском Союзе к программе отнеслись серьезно. Для оценки перспектив СОИ создали комиссию во главе с академиком Евгением Велиховым. Детально изучив вопрос, специалисты пришли к однозначному выводу: ни экономических, ни технических возможностей для реализации задуманного у американцев на тот момент не было.

"СОИ базировалась на рисковых научно-исследовательских работах с неизвестным результатом, а в железе ничего не создавалось, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — Расчеты и эксперименты действительно велись, но заявления о том, что США вот-вот получат такие системы, конечно, были блефом".

CC BY 2.0 / Cliff / Экспериментальная ракета системы кинетического перехвата для армии США CC BY 2.0 / Cliff / Экспериментальная ракета системы кинетического перехвата для армии США

Есть мнение, что СССР все же клюнул на этот блеф, начал вкладываться в милитаризацию космоса, и это усугубило и без того непростую ситуацию в экономике. Самым дорогим элементом "советской СОИ" негласно считается проект боевой орбитальной лазерной платформы "Скиф". Аппарат с углекислотным лазером предназначался для борьбы с американскими спутниками. В космос "Скиф", а точнее, его 80-тонный динамический макет отправился в мае 1987-го, но после отделения от сверхтяжелой ракеты-носителя "Энергия" аппарат закрутился и рухнул в Тихий океан. Между тем, как полагают эксперты, проект "Скиф" к рейгановской СОИ прямого отношения не имел. "Проекты советских систем поражения в космическом пространстве никак не были связаны с этой программой, — уверен Виктор Мураховский. — К разработке лазерных и кинетических систем мы приступили еще до запуска СОИ".

И все-таки "звездные войны" дали жизнь некоторым перспективным отечественным проектам. В августе 1983-го началась модернизация стратегического ракетного комплекса Р-36М "Воевода" (по западной классификации — "Сатана"). Обновленная версия ракеты Р-36М2 обрела дополнительную защиту боевых блоков от лазеров и кинетического оружия. Ракеты оснащались и другими средствами преодоления перспективной ПРО — ложными целями, генераторами помех, дипольными отражателями.

Новая космическая гонка

"Наш ответ был достаточно мощным и сильным, но масштабно новые системы в космосе никто не разворачивал, — рассказывает РИА Новости президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов. — Мы дали импульс развитию новых технологий в системе ПВО и противокосмической обороны, усилили прорывные возможности "Воеводы", сформировали задел, который до сих пор работает. Американцы надеялись на наше отставание, но когда увидели, что СССР их превосходит более чем по пятидесяти технологиям, были вынуждены свернуть программу".

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп опять объявил о планах создания в США космических войск. "Моя новая национальная стратегия по космосу признает, что в космическом пространстве могут осуществляться боевые действия, как и на земле, в воздухе и воде. У нас даже могут быть космические силы", — отметил Трамп. В конце 2017-го американские СМИ сообщали, что США готовы вернуться к разработке лазерных космических перехватчиков.

Ивашов убежден: США переносят свои военные усилия в космос только потому, что сегодня они там опережают Россию или Китай. "Возможно, они хотят совершить очередной технологический рывок. Как бы то ни было, нам сейчас не стоит за ними бежать. Мы должны действовать по-другому: предлагать широкое международное сотрудничество по космическим исследованиям и ставить вопрос о демилитаризации космоса, запрете на вывод на орбиту ядерного оружия и ударных систем", — считает эксперт.

Россия неоднократно выступала с инициативами демилитаризации космического пространства. В сентябре 2017-го представлен обновленный российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе. У западных партнеров это предложение горячей поддержки не вызвало.