Минобороны: одностороннего военного превосходства в мире достичь невозможно

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Демонстрация новейшего российского вооружения говорит о том, что в современном мире достичь одностороннего военного превосходства невозможно, заявил замглавы Минобороны РФ Юрий Борисов в четверг в эфире телеканала "Россия-1".

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о новых уникальных образцах российского оружия, которое, в частности, способно преодолевать любую систему ПРО.

"Озвучивание и опубличивание этих новейших систем вооружений не преследовало целью ни бряцание оружием, ни открытие очередной гонки вооружений. Совершенно не в этом была цель. Это предупреждение миру, что в современных условиях достичь одностороннего преимущества и доминировать в таком опасном деле, как вооружения, просто невозможно. Всегда на какие-то новые вызовы будут разработаны контрвызовы", — сказал Борисов.

"Остановить технический прогресс невозможно. И верховным главнокомандующим не все озвучено, что у нас в арсеналах", — добавил он.