Глава Генштаба Герасимов обсудил с американским коллегой ситуацию в Сирии

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и глава комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд провели телефонный разговор, обсудив обстановку в Сирии, сообщает Минобороны РФ.

"(В среду) 21 марта 2018 года состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Герасимова с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Джозефом Данфордом", — говорится в сообщили.

В ходе разговора обсуждались вопросы, "связанные с обстановкой в Сирийской Арабской Республике и другие актуальные темы, представляющие взаимный интерес". В Минобороны отметили, что Герасимов и Данфорд договорились продолжить двусторонние контакты.

Как сообщили в Пентагоне, стороны обсудили "Сирию и другие вопросы, представляющие взаимный интерес". В сообщении по итогам разговора отмечается, что стороны договорились не разглашать детали разговора.