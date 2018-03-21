В Калининградской области прошли учения с использованием С-300

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Расчеты модернизированных зенитно-ракетных комплексов С-300 в ходе плановых учений в Калининградской области уничтожили условных нарушителей воздушной границы, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Роман Мартов.

"В ходе практической части учения расчетами модернизированных ЗРС С-300 были отработаны действия по выполнению задач после получения учебного сигнала о нарушении воздушной границы летательными аппаратами условного противника, роль которых выполнила пара истребителей Су-30 СМ. Расчетами ЗРК С-300 были проведены электронные пуски ракет, воздушные цели условного противника были уничтожены", — сообщил он.

Также он добавил, что военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника. После прибытия в район они выполнили нормативы по развертыванию зенитно-ракетных комплексов С-300, а также поиску, классификации и сопровождению учебных целей.