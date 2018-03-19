МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Запланированное на 2018-2019 годы сокращение оборонных расходов не приведет к снижению обороноспособности РФ, поскольку основные расходы для создания новейших систем уже позади, заявил президент России Владимир Путин.

"Что касается оборонных расходов: у нас запланировано снижение оборонных расходов и в этом году, и в следующем. Это не приведет к каким-то проблемам в области обеспечения обороноспособности, потому что основные расходы были сделаны для создания новейших систем в предыдущие годы. Надо еще некоторые вещи довести до логического завершения, продолжить имеющиеся разработки, о которых я еще не говорил", — сказал Путин на встрече с кандидатами в президенты, которые принимали участие в завершившейся избирательной кампании.

Он также подчеркнул, что денежных средств, выделенных на эти цели, достаточно. "У нас все есть, мы надежно в этом смысле обеспечены, мы будем ритмично, по плану реализовывать все наши замыслы", — заключил Путин.