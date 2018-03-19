Подводные силы ВМФ России: океанская многоцелевая система

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости, Михаил Севастьянов. День моряка-подводника в год празднования 60-летия отечественного атомного подводного флота отмечается в России в условиях технического обновления подплава и усиления боевой подготовки его личного состава.

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) РФ создает океанскую многоцелевую систему, включающую атомные подводные лодки, оснащенные самоходными аппаратами с ядерной энергетической установкой, которые способны на глубинах более километра с огромной скоростью скрытно выдвигаться к цели поражения на межконтинентальную дальность.

Главными направлениями в рамках оснащения подводных сил Военно-морского флота (ВМФ) России определены строительство субмарин четвертого и проектирование подлодок пятого атомного поколения.

Российские подводники стали значительно чаще выходить в моря и океаны на боевое дежурство и различные учения: в 2017 году общий уровень наплаванности экипажей по сравнению с 2015-2016 годами вырос более чем вдвое. В 2018 году подплав ВМФ России примет участие в пяти сотнях учений.

В России ежегодно 19 марта отмечается День моряка-подводника. 112 лет назад указом всероссийского императора Николая II в классификацию кораблей были включены подводные лодки, а в боевой состав Российского императорского флота вошли два десятка субмарин типа "Форель", "Касатка", "Сом" и "Осетр". Шесть десятилетий назад отечественный подплав получил первый корабль с ядерной энергоустановкой "Ленинский комсомол" и стал атомным. Юбилей будет праздноваться 17 декабря 2018 года.

Реальная фантастика

Президент России Владимир Путин 1 марта выступил с посланием Федеральному собранию, в котором, в частности, заявил о перспективном атомном подводном беспилотнике.

"Могу сказать, что в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на большой глубине, на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающую скорость подводных лодок, торпед и всех видов даже самых скоростных надводных кораблей — это просто фантастика", — сказал глава российского государства — верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ.

По словам Путина, такие необитаемые подводные аппараты могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

В тот же день главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев пояснил, что "в настоящее время предприятиями оборонно-промышленного комплекса РФ проводятся работы по созданию океанской многоцелевой системы, включающей в себя атомные подводные лодки, оснащаемые самоходными подводными аппаратами".

Королев уточнил, что успешно проведены испытания основного элемента подводного аппарата — ядерной энергетической установки, наличие которой позволяет подводному беспилотнику быстро двигаться на глубине более 1 тысячи метров, оставаясь незаметным для противника.

"Проведенное нами моделирование показало, что перехватить такой аппарат будет очень сложно, практически невозможно", — подчеркнул адмирал, добавив, что необитаемые подводные аппараты будут иметь практически неограниченную дальность плавания, обладать низкой шумностью и высокой маневренностью, позволяющими им скрытно выходить к объектам поражения.

По его информации, специально создаваемая для этого оружия система наведения даст возможность подводным аппаратам осуществлять автономный выход к цели и поражать ее с высокой точностью.

"Хочу особо отметить, что все элементы системы создаются с использованием только российских комплектующих", — сказал Королев, подчеркнув, что наличие данного оружия "позволит Военно-морскому флоту решать широкий спектр задач в дальней морской зоне, в акваториях, приближенных к территории противника".

Ввод в боевой состав ВМФ России океанской многоцелевой системы, по словам Королева, будет осуществлен по завершении полного цикла ее испытаний, которые ведутся в строгом соответствии с установленными планами.

Четыре поколения за шесть десятилетий

В 10.03 мск 4 июля 1958 года первая советская атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол", разработанная под руководством главных конструкторов Николая Доллежаля, Владимира Перегудова и научного руководителя Анатолия Александрова Специальным конструкторским бюро №143 (ныне — Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит"), дала ход под ядерной силовой установкой.

Академик Александров, находившийся в прочном корпусе субмарины, записал в журнале пульта ее главной энергетической установки: "Впервые в стране на турбину без угля и мазута был подан пар".

Атомная подлодка (АПЛ) проекта 627 "Ленинский комсомол" была построена на северодвинском заводе №402 (в настоящее время — АО "ПО "Севмаш", входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) за три года. 17 декабря 1958 года она была принята у промышленности под гарантию устранения недостатков (Военно-морской флаг СССР поднят 1 июля 1958 года, в боевой состав Северного флота К-3 вошла 12 марта 1959 года). Эта дата в настоящее время считается днем рождения отечественных атомных подводных сил.

В создании "Ленинского комсомола" участвовали более 1 тысячи предприятий и учреждений, в том числе вновь образованных. АПЛ К-3 положила начало новой эпохе в развитии отечественного ВМФ и кораблестроения.

"В послевоенной России этот шаг был равносилен полету на Луну: новая энергетика, новые решения, новые возможности, которые открыты для ВМФ и для обороноспособности страны. Низкий поклон ветеранам, которые помнят, как это было, которые заложили основу для сегодняшнего дня, основу для создания мощного ядерного щита России", — сказал президент ОСК Алексей Рахманов в ходе встречи с ветеранами-строителями первой отечественной АПЛ, состоявшейся на Севмаше 14 марта.

К 1961 году в боевом составе ВМФ СССР действовали четыре ракетных и пять торпедных подводных атомоходов первого поколения. Всего за 60 лет верфь в Северодвинске построила 132 АПЛ трех поколений.

За последние годы в состав подводных сил ВМФ России были приняты построенные верфью новейшие атомные ракетные подводные крейсеры стратегического назначения (РПКСН) проекта 955 класса "Борей" — "Александр Невский", "Владимир Мономах", "Юрий Долгорукий" и головная многоцелевая АПЛ "Северодвинск" проекта 885 "Ясень".

По действующей государственной программе вооружения всего до 2020 года должно быть построено и передано в боевой состав ВМФ России восемь "Бореев" и семь "Ясеней". По словам генерального директора Севмаша Михаила Будниченко, "до 2027 года и дальше по линии гособоронзаказа предприятие обеспечено работой".

На сегодняшний день на стапелях верфи строятся модернизированные АПЛ "Борей-А" — "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", "Император Александр III", "Князь Пожарский".

Новейший РПКСН "Князь Владимир" класса "Борей-А", заложенный в 2012 году на "Севмаше" при участии Владимира Путина, 17 ноября 2017 года был спущен на воду. В 2018 году, к 60-летию отечественного атомного подплава, его планируется передать ВМФ России.

РПКСН четвертого поколения "Князь Владимир" спроектирован в Центральном конструкторском бюро морской техники "Рубин". Его полное водоизмещение составляет 24 тысячи тонн. Длина — 170 метров, ширина 13,5 метра.

Главком ВМФ России Королев назвал "Борей-А", способный нести на борту до 16 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) морского базирования Р-30 "Булава", будущим российской группировки морских стратегических ядерных сил.

На "Севмаше" также идет строительство многоцелевых атомных подводных ракетных крейсеров (АПРК) класса "Ясень-М". Так, в июле 2017 года состоялась церемония закладки АПРК "Ульяновск". Он станет шестым в линейке субмарин проекта, разработанного петербургским МБМ "Малахит".

Головной корабль — "Казань" — 31 марта 2017 года был спущен на воду и проходит заводские испытания. АПРК "Новосибирск", "Красноярск", "Архангельск", "Пермь" находятся на разных этапах строительства.

Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М). На их вооружении — мины, торпеды калибра 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс". Согласно российской военно-морской доктрине, в перспективе подводные крейсеры этого проекта, которые строятся большой серией, станут основными многоцелевыми АПЛ ВМФ России.

Эти корабли — атомарины четвертого поколения. Им на смену уже разрабатываются перспективные подлодки пятого поколения.

"Хаски" с "Цирконом"

На сегодняшний день о проекте многоцелевых АПЛ пятого поколения проекта "Хаски" имеется мало открытой информации. Известно, что эта субмарина будет носителем перспективного ракетного комплекса (РК) с гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон", впервые упомянутого в СМИ в феврале 2011 года. Предположительное обозначение РК — 3К-22, собственно ракеты — 3М22.

В августе того же года генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов заявил, что концерн приступает к разработке ракеты, способной развивать скорость до 12-13 Маха (число Маха обозначает скорость звука). Типовые скорости современных ударных ракет ВМФ России составляют 2-2,5 Маха.

По сведениям из открытых источников, разработкой ударного корабельного РК с ракетой "Циркон" занимается "НПО машиностроения". Информация о его технических характеристиках держится в секрете, предположительно, дальность полета ракеты может составлять 300-400 километров, скорость — до 6 Маха. В марте 2016 года стало известно, что начались испытания гиперзвукового "Циркона" с наземного стартового комплекса.

Именно этим оружием, по данным источника РИА Новости в ОПК, планируется оснастить многоцелевые АПЛ "Хаски" разработки конструкторов "Малахит".

В декабре 2017 года начальник сектора робототехники МБМ "Малахит" Олег Власов сообщил РИА Новости, что "уже готов аванпроект этого корабля, и мы его представляем нашему генеральному заказчику — главкому ВМФ". Тогда же он сказал, что планируемый срок службы АПЛ "Хаски" составит более 50 лет.

Как ранее заявил заместитель главкома ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук, строительство АПЛ проекта "Хаски" будет заложено в госпрограмме вооружения (ГПВ) на 2018-2025 годы.

Итоги и перспективы



Первый торжественный вечер, посвященный предстоящему 60-летию атомного подводного флота России, состоялся с участием представителей нескольких поколений военных моряков и корабелов под руководством главкома ВМФ в Северной столице 12 марта. До назначенной к празднованию даты в Санкт-Петербурге, Северодвинске и пунктах базирования четырех флотов российского ВМФ пройдет еще ряд разноплановых мероприятий, посвященных юбилею отечественного ядерного подплава.

"Благодаря крепкому русскому сплаву усилий кораблестроителей и профессионализма подводников, наши подводные силы сегодня выполняют задачи в Мировом океане, не допуская даже малейших угроз безопасности государства. Возобновлены межфлотские переходы подводных лодок подо льдами Арктики, а также выполнение боевых задач дизельными подводными лодками в Атлантике и Средиземном море", — сказал Королев, выступая на торжественном вечере в санкт-петербургском Большом концертном зале "Октябрьский".

Он отметил, что в 2018 году запланировано к проведению "более 500 учений с подводными силами всех флотов".

Главнокомандующий заявил, что в ближайшей перспективе основные направления развития подводных сил российского ВМФ не изменятся. "Мы будем продолжать строительство ракетных подводных крейсеров и многоцелевых ударных подводных лодок четвертого поколения. И вместе с нашими коллегами будем продолжать проектирование кораблей пятого поколения", — сказал адмирал.

За 2017 год, как констатировал главком, общий уровень наплаванности по сравнению с 2015-2016 годами увечился более чем в два раза. "За спиной у подводников более 3 тысяч ходовых суток. Выполнено более 150 практических боевых упражнений с применением ракет, торпедного, минного оружия. Это хорошие показатели", — подчеркнул Королев.

Он отметил, что в 2017 году в учебных центрах ВМФ России прошли обучение более 30 экипажей подводных кораблей.

Главком ВМФ России также заявил, что группировки атомных подводных кораблей на Северном (СФ) и Тихоокеанском (ТОФ) флотах будут сохранены на должном уровне. "Речь идет о пополнении подводных сил новыми атомными подводными лодками четвертого поколения, а в перспективе, при переходе на строительство подлодок пятого поколения, и ими. Я имею в виду сбалансированный и эффективный по своему составу потенциал атомной составляющей подводных сил на севере и Тихом океане", — пояснил он.

Как сообщил ранее командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц, "есть планы по модернизации и перевооружению атомных крейсеров проекта 949А под новое оружие".

По его информации, АПРК будут адаптированы под комплекс крылатых ракет "Калибр-ПЛ", который заменит противокорабельные ракеты "Гранит"; при этом ракетный арсенал субмарин существенно увеличится. "Практические работы в этом направлении уже ведутся на заводе "Звезда" в Приморском крае, и, вероятнее всего, один из модернизированных кораблей войдет в состав сил постоянной готовности флота после 2021 года", — сказал Авакянц.

АПРК проекта 949А "Антей" водоизмещением 24 тысячи тонны имеют длину 154 метра, ширину — более 18 метров. Скорость подводного хода — до 32 узлов (1 узел — 1852 метра в час). Глубина погружения — до 600 метров. Атомарина, основным предназначением которой является уничтожение авианосцев противника, вооружена крылатыми ракетами П-700 Гранит, а также имеет шесть торпедных аппаратов.

Программу перевооружения крейсеров проекта 949А на более современные РК "Оникс" и "Калибр" разработало санкт-петербургское ЦКБ "Рубин".

Гигантские "Акулы" — "на иголки"



Как сообщил РИА Новости в начале 2018 года источник в судостроительной отрасли, две АПЛ проекта 941 (шифр "Акула") — "Архангельск" и "Северсталь" — пойдут "на иголки", то есть будут утилизированы "Росатомом" после 2020 года. Дальнейшую их эксплуатацию сочли нерентабельной, из боевого состава ВМФ России уже вывели, сказал собеседник агентства.

По мнению председателя Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) капитана первого ранга Михаила Ненашева, российские тяжелые ракетные подводные крейсеры стратегического назначения (ТРПКСН) проекта 941 "Акула" стали вершиной отечественного кораблестроения и эффективной школой подготовки подводников, но на новом технологическом уровне им на смену пришли более скрытные и эффективные РПКСН четвертого поколения класса "Борей".

"Те проекты, которые в настоящее время реализуются — "Борей" и другие атомные подлодки, — они по своей эффективности и новому технологическому состоянию более необходимы для обеспечения обороны России, нежели субмарины, нуждающиеся в дорогостоящей модернизации. Неочевидно, что даже после модернизации "Акула" получит такую скрытность, какую имеет "Борей", — заявил РИА Новости Ненашев.

Он отметил, что по скрытности, мощности новые подводные лодки — это совершенно другой уровень защиты и эффективности. "На метр внутрикорабельного пространства там можно поставить гораздо больше вооружения и техники, чем на лодках предыдущего поколения", — пояснил лидер ДПФ.

По его словам, ТРПКСН проекта 941 послужили масштабной основательной школой для подготовки подводников на другие проекты подлодок.

"В свое время строительство этих подводных крейсеров показало вершину отечественного кораблестроения. И к этой вершине не приблизился ни один военно-промышленный комплекс передовых стран. Сорок с лишним лет назад наша страна, создав подводные корабли-гиганты, реально показала высокий научный, технологический, инженерный, уровень", — подчеркнул Ненашев, добавив, что на модернизированном крейсере этого проекта "Дмитрий Донской" проводились испытания новых МБР "Булава", носителями которых затем стали "Бореи".

ТРПКСН проекта 941 — самые большие в мире атомные подводные лодки. Полное водоизмещение корабля — 49,8 тысячи тонн, длина — 172 метра, ширина — 23,3 метра. Всего было построено шесть крейсеров проекта. "Дмитрий Донской" — головной корабль в серии — заложен 30 июня 1976 года, принят в боевой состав СФ в 1981 году.

В 1996-1997 годах из-за нехватки средств три крейсера проекта 941 (ТК-12, ТК-202 и ТК-13), отслужившие всего по 12-13 лет, вывели из боевого состава ВМФ России.

ТРПКСН ТК-208 "Дмитрий Донской" более десяти лет проходил на "Севмаше" ремонт, модернизацию и переоборудование для испытаний ракетного комплекса "Булава". В настоящее время этот корабль проекта 941УМ остается последней "Акулой" в составе ВМФ России.

"Черные дыры" ДЛЯ ТОФ

На санкт-петербургских "Адмиралтейских верфях", где ранее была построена серия из шести неатомных подводных лодок проекта 636.3 класса "Варшавянка" для Черноморского флота под названиями "Новороссийск", "Ростов-на-Дону", "Старый Оскол", "Краснодар", "Великий Новгород" и "Колпино", 28 июля 2017 года началось строительство субмарин этого же проекта для базирования на Тихом океане. Первые дизель-электрические подлодки (ДЭПЛ) для ТОФ получили названия "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов".

Дальневосточные "Варшавянки" будут иметь более высокие тактико-технические данные по сравнению с черноморскими. В частности, планируется модернизировать боевую информационно-управляющую систему, навигационный и гидроакустический комплексы, комплекс радиосвязи этих кораблей. Также будут улучшены условия обитаемости подлодок проекта.

Как заявил командующий Тихоокеанским флотом, "вслед за современными атомными РПКСН проекта 955 "Александр Невский" и "Владимир Мономах", которые уже несут службу в составе подводных сил ТОФ, тихоокеанцы скоро начнут осваивать новейшие ДЭПЛ проекта 636.3, в состав вооружения которых входят крылатые ракеты морского базирования "Калибр"; первая подлодка поступит к нам в 2019 году".

В ближайшие пять лет ТОФ должен получить все шесть субмарин проекта 636.3.

ДЭПЛ проекта 636 типа "Варшавянка" относятся к третьему поколению неатомных подлодок. Они имеют водоизмещение около 4 тысяч тонн, скорость подводного хода 20 узлов, глубину погружения 300 метров. Экипаж — около 50 человек.

У лодок модифицированного 636.3 проекта выше боевая эффективность. На их вооружении находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов со скоростью перезарядки 15 секунд), мины, ударный ракетный комплекс "Калибр-ПЛ". Они могут засечь цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей расстояние, на котором их может обнаружить вероятный противник. За незаметность "Варшавянку" в НАТО называют "черной дырой в океане". Значительная огневая мощь и высокая скрытность позволили проекту стать одним из лучших в мире среди неатомных субмарин.

Неатомные воздухонезависимые



Из заявлений представителей главного командования ВМФ России и кораблестроительной отрасли отечественного ОПК, прозвучавших на Международном военно-морском салоне МВМС-2017 в Санкт-Петербурге, следует, что Россия постройкой большой серии ДЭПЛ проекта 677 класса "Лада" с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой будет активно развивать неатомные подводные силы.

Так, по словам замглавкома ВМФ России по вооружению Бурсука, подлодки типа "Лада" станут основным проектом для российского неатомного подплава; серия этих кораблей "будет очень большой"; модернизация проекта 677 предполагает оснащение подлодок анаэробными силовыми установками.

Генеральный директор санкт-петербургских "Адмиралтейских верфей", строящих субмарины класса "Лада", Александр Бузаков уточнил, что четвертая и пятая подлодки этого проекта будут построены в течение ближайших пяти лет.

Как считает председатель ДПФ Ненашев, постройка большой серии ДЭПЛ проекта 677 с анаэробной силовой установкой будет российским ответом на посыл США о развитии направления, связанного с американскими высокоточными "обычными" вооружениями.

"Если рассматривать подводную "воздухонезависимость" с геополитической точки зрения, то наши дизель-электрические ракетно-торпедные лодки — это тоже один из векторов развития неядерных вооружений", — заявил РИА Новости председатель ДПФ.

Он отметил, что в настоящее время в ВМФ России морские и океанские задачи успешно решают дизельные подлодки класса "Варшавянка" проектов 636.3 и 877, которые доказали свою эффективность, в частности, ударами ракетных комплексов "Калибр-ПЛ" по объектам международных террористов на территории Сирии, и еще долго будут служить делу обороны нашей страны и выполнять задачи по поддержанию международной безопасности.

По словам Ненашева, в ходе опытной эксплуатации на СФ головной субмарины проекта 677 "Санкт-Петербург" было внедрено много существенных изменений, связанных с понижением шумности, усилением скрытности, более точным навигационным, радиолокационным обеспечением, радиоэлектронной борьбой, киберзащищенностью, улучшением условий обитаемости.

Российские ДЭПЛ проекта 677 типа "Лада" относятся к четвертому поколению неатомных субмарин. Они предназначены для борьбы с подводными лодками, надводными кораблями, поражения береговых объектов вероятного противника, постановки минных заграждений, транспортировки подразделений и грузов специального назначения.

Субмарины проекта 677 отличаются высокой степенью автоматизации и низким уровнем шумности. Могут вооружаться крылатыми ракетами комплекса "Калибр-ПЛ", торпедами, ракето-торпедами, зенитными ракетами "Игла". Надводное водоизмещение корабля — около 1,8 тысячи тонн. Глубина погружения — до 350 метров. Максимальная скорость подводного хода — более 20 узлов. Численность экипажа подводного корабля составляет немногим более 30 человек.

Головная субмарина серии — "Санкт-Петербург" — была заложена на "Адмиралтейских верфях" в 1997 году; после передачи ВМФ России в 2010 году она находится в опытной эксплуатации на СФ. Второй корабль проекта 677 — "Кронштадт" — заложен в 2005 году, третий — "Великие Луки" — в 2006 году. Затем строительство этих подлодок в Санкт-Петербурге было заморожено и возобновлено в 2013 году.

Подлодки типа "Лада" первыми из российских неатомных субмарин планируется оснастить воздухонезависимыми энергетическими установками (ВНЭУ), главное преимущество которых — увеличение скрытности лодки. Субмарина получит возможность находиться под водой до двух недель без всплытия для зарядки аккумуляторных батарей, в то время как ДЭПЛ проектов 636 и 877 класса "Варшавянка" вынуждены подвсплывать ежесуточно.

ВНЭУ российской разработки принципиально отличается от зарубежных: в самой установке предусмотрено получение водорода в объеме потребления с помощью реформинга дизельного топлива. Иностранные субмарины загружают на борт возимые запасы водорода.

В России разработкой анаэробной установки и литий-ионной аккумуляторной батареи, значительно увеличивающих продолжительность подводного плавания неатомных субмарин без всплытия, наиболее продуктивно занимается Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин", где создают полномасштабный действующий образец — модернизированный вариант подводной лодки типа "Лада".