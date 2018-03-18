Прийти по-английски. Когда британцы и русские воевали друг с другом

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Британские СМИ часто обвиняют Россию в нагнетании "антизападной истерии". Но то, что творилось в среду в парламенте Великобритании, выглядит не иначе как буйный припадок истерии антироссийской. Представители политических партий во главе с премьер-министром Терезой Мэй сошлись в жарком споре о методах воздействия на Россию, голословно обвиняемую в отравлении перебежчика Скрипаля. В итоге они включили такую агрессивную риторику, от которой покраснела бы даже Маргарет Тэтчер.

Чужими руками

В четверг к парламентариям присоединился министр обороны Великобритании (ядерной державы) Гэвин Уильямсон, посоветовавший России "отойти и заткнуться". Такого хамства англичане не позволяли себе, даже когда враждовали с Россией открыто. Видимо, историческая память о былых победах, помноженная на фантомные боли по утраченной империи и могуществу, все еще будоражит кровь британских "ястребов". РИА Новости публикует ретроспективу русско-английских войн.

Во время Семилетней войны (1756-1763) Российская и Британская империи находились во враждующих лагерях, однако прямых боестолкновений между ними не было. Первая воевала в Европе против союзницы Англии — Пруссии, вторая сражалась в Северной Америке с Францией, заключившей с Россией альянс. Тем не менее Лондон активно поддерживал прусского короля Фридриха Второго, мечтавшего расширить влияние на большую часть Европы, золотом, оружием и продовольствием. В противном случае монарх не решился бы выступить против мощного альянса Австрии, Саксонии, Швеции, Франции и России.

© Public Domain Сражение при Гросс-Егерсдорфе © Public Domain Сражение при Гросс-Егерсдорфе

В обмен на свою поддержку британское правительство хотело усилить собственные позиции в Европе. Проще говоря, Англия финансово поддержала агрессора, чтобы потом разделить с ним "пирог" завоеваний. В наши дни такое вмешательство назвали бы прокси-войной. По результатам конфликта Англия стала крупнейшей колониальной империей в Европе и серьезно испортила отношения с Россией.

Война низкой интенсивности

Причиной Англо-русской войны 1807-1812 годов стало поражение России в кампании против Франции 1806-1807 годов. По итогам Тильзитского мира императора Александра I вынудили присоединиться к Континентальной блокаде Великобритании, что на тот момент не отвечало экономическим интересам страны. В то же время русские войска не стремились к прямой военной конфронтации с англичанами. Последние же, наоборот, вели себя агрессивно. Два самых кровопролитных сражения произошли в 1808 году в Балтийском море. Русский флот потерял в морских боях 74-пушечный линейный корабль "Всеволод" и три канонерские лодки. Британцы, которые брали в плен лишь старших офицеров, полностью перебили экипажи. Кроме того, они блокировали иностранные порты, где находились российские корабли, захватывали торговые суда, нападали на рыболовецкие поселения на Мурманском берегу.

Контроль над проливами

Война завершилась после вторжения в Россию Наполеона I. В июле 1812 года был подписан Эребруский мир, по условиям которого недавние противники заключили союз против Франции. С тех пор оба государства всегда соперничали друг с другом в относительно мирное время, но неизбежно объединялись, когда на горизонте появлялся очередной претендент на европейское или мировое господство, как это было в Первую и Вторую мировые войны. Сегодня эта тенденция, очевидно, прервалась.

В Крымской войне 1853-1856 годов Великобритания вступила в союз с Францией, Сардинией и Османской империей и действовала против России на нескольких фронтах. Лондону очень не понравилось стремление Николая I господствовать в черноморских проливах, и он решился на открытое противостояние. Российская империя была вынуждена сражаться не только в Крыму, но и на Балканах, Кавказе и Дальнем Востоке. В течение 1854-1856 годов английские сухопутные и морские силы принимали участие в битвах у Инкермана, Балаклавы, Евпатории и на реке Альма, осаждали Таганрог и Петропавловск, штурмовали русскую крепость Бомарсунд на Аландских островах и обстреливали Соловецкий монастырь.

Кульминацией войны стала героическая оборона Севастополя от стран антироссийской коалиции, которая началась осенью 1854-го и продлилась долгих 11 месяцев. Севастополь пал 11 сентября 1855-го, однако был возвращен России по окончании войны в обмен на ряд уступок. В частности, Российской империи запрещалось иметь на Черном море военный флот. Отмены этого ограничения удалось добиться на Лондонской конференции 1871 года.

Прямое вторжение

Интервенция англичан и их союзников в Советскую Россию после выхода последней из Первой мировой войны в ноябре 1917-го стала первым и единственным вторжением британских войск вглубь территории бывшей империи. Они противостояли большевикам в обширных регионах: в Средней Азии, Закавказье, на Дальнем Востоке, Дону и Кубани, в районе Мурманска и Архангельска. Английские корабли оказывали поддержку армии генерала Юденича в ходе боев за Петроград в 1919 году. Основной целью интервентов было втянуть бывшего союзника обратно в войну, а также поделить страну на сферы влияния и взять под контроль ее природные богатства. Если бы красному движению не удалось одержать верх в Гражданской войне, возможно, Россия прекратила бы свое существование как единое государство. К чему приводит интервенция американцев и англичан в суверенные страны, можно посмотреть на примере Ирака, Ливии, Сирии и многих других "мировых изгоев".

По словам историка Ильи Ратьковского, иностранные интервенты, и англичане в их числе, не церемонились с мирным населением России. Созданное в 1924 году Всесоюзное общество содействия жертвам интервенции собрало к 1 июля 1927-го более миллиона 300 тысяч заявлений от советских граждан, зафиксировавших 111 тысяч 730 убийств и смертей, ответственность за которые несли "гости" с запада. Данные цифры включают как боевые, так и небоевые потери.