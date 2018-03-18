Прийти по-английски. Когда британцы и русские воевали друг с другом

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Британские СМИ часто обвиняют Россию в нагнетании "антизападной истерии". Но то, что творилось в среду в парламенте Великобритании, выглядит не иначе как буйный припадок истерии антироссийской. Представители политических партий во главе с премьер-министром Терезой Мэй сошлись в жарком споре о методах воздействия на Россию, голословно обвиняемую в отравлении перебежчика Скрипаля. В итоге они включили такую агрессивную риторику, от которой покраснела бы даже Маргарет Тэтчер.
Чужими руками
Во время Семилетней войны (1756-1763) Российская и Британская империи находились во враждующих лагерях, однако прямых боестолкновений между ними не было. Первая воевала в Европе против союзницы Англии — Пруссии, вторая сражалась в Северной Америке с Францией, заключившей с Россией альянс. Тем не менее Лондон активно поддерживал прусского короля Фридриха Второго, мечтавшего расширить влияние на большую часть Европы, золотом, оружием и продовольствием. В противном случае монарх не решился бы выступить против мощного альянса Австрии, Саксонии, Швеции, Франции и России.
В обмен на свою поддержку британское правительство хотело усилить собственные позиции в Европе. Проще говоря, Англия финансово поддержала агрессора, чтобы потом разделить с ним "пирог" завоеваний. В наши дни такое вмешательство назвали бы прокси-войной. По результатам конфликта Англия стала крупнейшей колониальной империей в Европе и серьезно испортила отношения с Россией.
Война низкой интенсивности
Причиной Англо-русской войны 1807-1812 годов стало поражение России в кампании против Франции 1806-1807 годов. По итогам Тильзитского мира императора Александра I вынудили присоединиться к Континентальной блокаде Великобритании, что на тот момент не отвечало экономическим интересам страны. В то же время русские войска не стремились к прямой военной конфронтации с англичанами. Последние же, наоборот, вели себя агрессивно. Два самых кровопролитных сражения произошли в 1808 году в Балтийском море. Русский флот потерял в морских боях 74-пушечный линейный корабль "Всеволод" и три канонерские лодки. Британцы, которые брали в плен лишь старших офицеров, полностью перебили экипажи. Кроме того, они блокировали иностранные порты, где находились российские корабли, захватывали торговые суда, нападали на рыболовецкие поселения на Мурманском берегу.
Контроль над проливами
В Крымской войне 1853-1856 годов Великобритания вступила в союз с Францией, Сардинией и Османской империей и действовала против России на нескольких фронтах. Лондону очень не понравилось стремление Николая I господствовать в черноморских проливах, и он решился на открытое противостояние. Российская империя была вынуждена сражаться не только в Крыму, но и на Балканах, Кавказе и Дальнем Востоке. В течение 1854-1856 годов английские сухопутные и морские силы принимали участие в битвах у Инкермана, Балаклавы, Евпатории и на реке Альма, осаждали Таганрог и Петропавловск, штурмовали русскую крепость Бомарсунд на Аландских островах и обстреливали Соловецкий монастырь.
Кульминацией войны стала героическая оборона Севастополя от стран антироссийской коалиции, которая началась осенью 1854-го и продлилась долгих 11 месяцев. Севастополь пал 11 сентября 1855-го, однако был возвращен России по окончании войны в обмен на ряд уступок. В частности, Российской империи запрещалось иметь на Черном море военный флот. Отмены этого ограничения удалось добиться на Лондонской конференции 1871 года.
Прямое вторжение
Интервенция англичан и их союзников в Советскую Россию после выхода последней из Первой мировой войны в ноябре 1917-го стала первым и единственным вторжением британских войск вглубь территории бывшей империи. Они противостояли большевикам в обширных регионах: в Средней Азии, Закавказье, на Дальнем Востоке, Дону и Кубани, в районе Мурманска и Архангельска. Английские корабли оказывали поддержку армии генерала Юденича в ходе боев за Петроград в 1919 году. Основной целью интервентов было втянуть бывшего союзника обратно в войну, а также поделить страну на сферы влияния и взять под контроль ее природные богатства. Если бы красному движению не удалось одержать верх в Гражданской войне, возможно, Россия прекратила бы свое существование как единое государство. К чему приводит интервенция американцев и англичан в суверенные страны, можно посмотреть на примере Ирака, Ливии, Сирии и многих других "мировых изгоев".