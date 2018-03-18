РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Прийти по-английски. Когда британцы и русские воевали друг с другом

08:0018.03.2018
(обновлено: 08:51 18.03.2018)
0265512
© Flickr / Royal Navy Media ArchiveВоеннослужащие вооруженных сил Соединенного королевстваВоеннослужащие вооруженных сил Соединенного королевства
© Flickr / Royal Navy Media Archive

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Британские СМИ часто обвиняют Россию в нагнетании "антизападной истерии". Но то, что творилось в среду в парламенте Великобритании, выглядит не иначе как буйный припадок истерии антироссийской. Представители политических партий во главе с премьер-министром Терезой Мэй сошлись в жарком споре о методах воздействия на Россию, голословно обвиняемую в отравлении перебежчика Скрипаля. В итоге они включили такую агрессивную риторику, от которой покраснела бы даже Маргарет Тэтчер.

Гэвин Уильямсон. Архивное фото
© AFP 2018 / Oli Scarff
"Отойти и заткнуться": министр обороны Великобритании дал совет России
В четверг к парламентариям присоединился министр обороны Великобритании (ядерной державы) Гэвин Уильямсон, посоветовавший России "отойти и заткнуться". Такого хамства англичане не позволяли себе, даже когда враждовали с Россией открыто. Видимо, историческая память о былых победах, помноженная на фантомные боли по утраченной империи и могуществу, все еще будоражит кровь британских "ястребов". РИА Новости публикует ретроспективу русско-английских войн.

Чужими руками

Во время Семилетней войны (1756-1763) Российская и Британская империи находились во враждующих лагерях, однако прямых боестолкновений между ними не было. Первая воевала в Европе против союзницы Англии — Пруссии, вторая сражалась в Северной Америке с Францией, заключившей с Россией альянс. Тем не менее Лондон активно поддерживал прусского короля Фридриха Второго, мечтавшего расширить влияние на большую часть Европы, золотом, оружием и продовольствием. В противном случае монарх не решился бы выступить против мощного альянса Австрии, Саксонии, Швеции, Франции и России.

© Public DomainСражение при Гросс-Егерсдорфе
© Public Domain
Сражение при Гросс-Егерсдорфе

В обмен на свою поддержку британское правительство хотело усилить собственные позиции в Европе. Проще говоря, Англия финансово поддержала агрессора, чтобы потом разделить с ним "пирог" завоеваний. В наши дни такое вмешательство назвали бы прокси-войной. По результатам конфликта Англия стала крупнейшей колониальной империей в Европе и серьезно испортила отношения с Россией.

Война низкой интенсивности

Причиной Англо-русской войны 1807-1812 годов стало поражение России в кампании против Франции 1806-1807 годов. По итогам Тильзитского мира императора Александра I вынудили присоединиться к Континентальной блокаде Великобритании, что на тот момент не отвечало экономическим интересам страны. В то же время русские войска не стремились к прямой военной конфронтации с англичанами. Последние же, наоборот, вели себя агрессивно. Два самых кровопролитных сражения произошли в 1808 году в Балтийском море. Русский флот потерял в морских боях 74-пушечный линейный корабль "Всеволод" и три канонерские лодки. Британцы, которые брали в плен лишь старших офицеров, полностью перебили экипажи. Кроме того, они блокировали иностранные порты, где находились российские корабли, захватывали торговые суда, нападали на рыболовецкие поселения на Мурманском берегу.

Немецкие войска маршируют по Бухаресту, Румыния. 27 декабря 1940
© AP Photo
"Идеальная машина для убийства". Нацизм, который построили США и Британия
Война завершилась после вторжения в Россию Наполеона I. В июле 1812 года был подписан Эребруский мир, по условиям которого недавние противники заключили союз против Франции. С тех пор оба государства всегда соперничали друг с другом в относительно мирное время, но неизбежно объединялись, когда на горизонте появлялся очередной претендент на европейское или мировое господство, как это было в Первую и Вторую мировые войны. Сегодня эта тенденция, очевидно, прервалась.

Контроль над проливами

В Крымской войне 1853-1856 годов Великобритания вступила в союз с Францией, Сардинией и Османской империей и действовала против России на нескольких фронтах. Лондону очень не понравилось стремление Николая I господствовать в черноморских проливах, и он решился на открытое противостояние. Российская империя была вынуждена сражаться не только в Крыму, но и на Балканах, Кавказе и Дальнем Востоке. В течение 1854-1856 годов английские сухопутные и морские силы принимали участие в битвах у Инкермана, Балаклавы, Евпатории и на реке Альма, осаждали Таганрог и Петропавловск, штурмовали русскую крепость Бомарсунд на Аландских островах и обстреливали Соловецкий монастырь.

© РИА Новости / Александр ЛыскинПерейти в фотобанкПанорама "Оборона Севастополя 1854-1855 гг."
© РИА Новости / Александр Лыскин
Перейти в фотобанк
Панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 гг."

Кульминацией войны стала героическая оборона Севастополя от стран антироссийской коалиции, которая началась осенью 1854-го и продлилась долгих 11 месяцев. Севастополь пал 11 сентября 1855-го, однако был возвращен России по окончании войны в обмен на ряд уступок. В частности, Российской империи запрещалось иметь на Черном море военный флот. Отмены этого ограничения удалось добиться на Лондонской конференции 1871 года.

Прямое вторжение

Интервенция англичан и их союзников в Советскую Россию после выхода последней из Первой мировой войны в ноябре 1917-го стала первым и единственным вторжением британских войск вглубь территории бывшей империи. Они противостояли большевикам в обширных регионах: в Средней Азии, Закавказье, на Дальнем Востоке, Дону и Кубани, в районе Мурманска и Архангельска. Английские корабли оказывали поддержку армии генерала Юденича в ходе боев за Петроград в 1919 году. Основной целью интервентов было втянуть бывшего союзника обратно в войну, а также поделить страну на сферы влияния и взять под контроль ее природные богатства. Если бы красному движению не удалось одержать верх в Гражданской войне, возможно, Россия прекратила бы свое существование как единое государство. К чему приводит интервенция американцев и англичан в суверенные страны, можно посмотреть на примере Ирака, Ливии, Сирии и многих других "мировых изгоев".

Вступление конных частей Красной Армии в Казань. 1918 год
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Гражданская война и военная интервенция 1917-1922 годов в России
По словам историка Ильи Ратьковского, иностранные интервенты, и англичане в их числе, не церемонились с мирным населением России. Созданное в 1924 году Всесоюзное общество содействия жертвам интервенции собрало к 1 июля 1927-го более миллиона 300 тысяч заявлений от советских граждан, зафиксировавших 111 тысяч 730 убийств и смертей, ответственность за которые несли "гости" с запада. Данные цифры включают как боевые, так и небоевые потери.

Комментировать
Безопасность
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена