ВМФ будет совершенствовать ракетное оружие многоцелевых субмарин

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Ракетное оружие ударных многоцелевых подводных лодок с крылатыми ракетами морского базирования будет совершенствоваться: планируется увеличить дальность стрельбы, улучшить возможности преодоления ПВО и ПРО, повысить точность поражения морских и береговых целей, заявил в субботу главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Владимир Королев.

"По морским силам общего назначения. Ударные многоцелевые подводные лодки с крылатыми ракетами морского базирования. Развитие этих кораблей также идет планово. В основном мы обращаем особое внимание на ракетное оружие — увеличение дальности стрельбы ракет, возрастание возможностей по преодолению противовоздушной обороны, противоракетной обороны, повышению точности поражения морских и береговых целей", — сказал Королев в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Он отметил, что это одна из приоритетных задач развития ударных подводных лодок.

В России ежегодно 19 марта отмечается День моряка-подводника. В этот день в 1906 году императорским указом в классификацию кораблей были включены субмарины, а в боевой состав российского военного флота вошли два десятка подлодок. Шесть десятилетий назад отечественные подводные силы получили первый корабль с ядерной энергоустановкой "Ленинский комсомол" и стали атомными. Юбилей будет праздноваться 17 декабря 2018 года.