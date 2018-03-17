На авиапразднике в Ереване выступили российские "Стрижи"

ЕРЕВАН, 17 мар — РИА Новости. Экипажи российской пилотажной группы "Стрижи" приняли в субботу участие в авиационном празднике "Дружба-2018", прошедшем на российской авиабазе "Эребуни" в Ереване, сообщает корреспондент РИА Новости.

Военные пилоты продемонстрировали фигуры высшего пилотажа на самолетах МиГ-29, выполнив комплекс фигур в составе шести экипажей и показав парный и одиночный пилотаж. Были отработаны перестроение из колонны в пирамиду и ромб, фигуры "Стрела", "Копье", "Конверт" "петля Нестерова", "Бочка", "Зеркало", "Плотный ромб", "Колокол", "Ухо", "Роспуск".

"Мы сегодня показали именно ту программу, которую показываем на всех авиационных праздниках и шоу. Все сегодня у нас получилось, погода позволила нам отработать полностью все программу", — сказал журналистам замначальника центра показа авиатехники по летной подготовке полковник Сергей Осяйкин.

По его словам, интервал между самолетами во время выполнения фигур составлял один метр, дистанция – три метра, однако были фигуры, когда пространства между самолетами не было, их отделяло только расстояние по высоте.

"Мы очень рады, что вам понравилось, что была такая возможность принять участие в празднике "Дружба-2018 ", чтобы гости авиабазы посмотрели, что могут летчики пилотажной группы "Стрижи", на что способны наши самолеты. Надеемся, что это станет традицией, и этот праздник будет продолжаться и в следующем году, и дальше", — добавил Осяйкин.

По словам командира звена, майора Василия Дудникова, самым сложным было то, что перестроения происходили на глазах у зрителей. "Если другие пилотажные группы для перестроения уходят из зоны показа, то "Стрижи" выполняют перестроения на глазах у зрителей. В этом заключается основная сложность", — отметил он на празднике.

Выступая на торжественном мероприятии перед авиашоу, главный военный и военно-воздушный атташе посольства РФ в Армении генерал-майор Евгений Булавинцев заявил, что российские военные летчики в условиях новых вызовов демонстрируют готовность выстоять и выдержать удар.

Командующий армяно-российской группировкой войск (сил) генерал-майор Тигран Парванян заявил, что народы Армении и России испокон веков шли вперед рука об руку. "Доказательством тому – то, что мы, военные обоих государств, стоим здесь, и службу здесь несет (российская) военная база вместе с авиационной базой", — сказал Парванян на мероприятии.