Афганистан напомнил, что Россия "могла бы поставить вертолеты бесплатно"

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Кабул заинтересован в российских вертолетах Ми-17 и Ми-35 и предлагает Москве поставлять их бесплатно, заявил в интервью РИА Новости посол Афганистана в России Абдул Каюм Кочай.

Он напомнил о долгой истории военно-технического сотрудничества Афганистана и России. "Афганские вооруженные силы и в наше время по большей части оснащены вооружением и оборудованием российского (советского) производства. В свое время мы у России приобретали вертолеты модификации Ми-17 и Ми-35. Некоторые из этих вертолетов находятся в рабочем состоянии, некоторые нуждаются в капитальном ремонте и (или) продлении срока эксплуатации", — сказал посол.

По его словам, афганская сторона заинтересована в приобретении российских вертолетов, так как они показали себя в условиях Афганистана с лучшей стороны.

При этом посол отметил, что у афганского правительства не хватает средств для приобретения этих машин, а американцы, по понятным причинам, отказываются выделять деньги, как они это делали раньше. Однако, напомнил Кочай, американцы будут бесплатно поставлять вертолеты типа Black Hock. По его мнению, и российская сторона могла бы поступить так же, передав вертолеты типа Ми-35, которые необходимы афганской армии для ведения контртеррористических операций. "Подобный жест доброй воли российских властей в рамках ведения совместной борьбы против общего врага, то есть международного терроризма, несомненно, по достоинству будет оценен как общественностью двух стран, так и международным сообществом", — подчеркнул посол.