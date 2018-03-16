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Безопасность

Двойной форсаж: зачем боевым самолетам второй летчик

08:0016.03.2018
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© РИА Новости / Андрей СтанавовРоссийско-индийский экипаж истребителя Су-30СМ на совместных ученияхРоссийско-индийский экипаж истребителя Су-30СМ на совместных учениях
© РИА Новости / Андрей Станавов

МОСКВА, 16 мар — РИА  Новости, Андрей Коц. Тяжелые Су-30СМ и Су-35С — самые современные серийные истребители в составе ВКС России. "Тридцатку" строят в Иркутске, "тридцать пятый" — в Комсомольске-на-Амуре. Самолеты довольно близки по характеристикам, тем не менее Минобороны закупает их оба. Причин тому несколько, в том числе — экономическая целесообразность загрузки двух крупных заводов и разная тактика боевого применения двухместных и одноместных машин. О том, зачем в кабинах истребителей и фронтовых бомбардировщиков ставят второе кресло, — в материале РИА Новости.

Два в одном

Советские летчики на самолетах ИЛ-2 атакуют колонну противника во время битвы на Курской дуге. Архивное фото
© РИА Новости / Федор Левшин
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"Крылья Победы": советские военные самолеты времен Великой Отечественной
В первый год Великой Отечественной войны советские штурмовики Ил-2 были очень уязвимы для истребителей. "Мессершмиты" заходили медленным "ильюшиным" в хвост и безнаказанно расстреливали из пушек. К концу 1942-го проблему возросших потерь в штурмовых авиаполках частично решили, сделав Ил-2 двухместным. Заднюю полусферу теперь охранял бортстрелок с пулеметом УБТ или ШКАС. Асам люфтваффе стало сложнее ловить на прицел огрызавшиеся огнем штурмовики — получить свинцовой очередью по фонарю кабины или по воздушному винту никто не хотел.

В те годы экипажи из нескольких человек управляли бомбардировщиками, разведчиками, транспортными и учебно-тренировочными машинами, где место второго пилота занимал инструктор, корректировавший ошибки курсанта. Советские истребители времен ВОВ, за редким исключением, были одноместными. Ситуация изменилась с наступлением эпохи реактивной авиации и появлением "гибридов" — многофункциональных истребителей-бомбардировщиков.

© Flickr / Rob SchleiffertИстребитель-бомбардировщик Су-17
© Flickr / Rob Schleiffert
Истребитель-бомбардировщик Су-17

"Я немало летал на двухместных истребителях-бомбардировщиках Су-17 и фронтовых бомбардировщиках Су-24, — рассказал РИА Новости заслуженный военный летчик Владимир Попов. — Раньше бортовые вычислительные системы были не такими мощными и компактными, как сегодня. Промышленность разделила прицельно-навигационный комплекс с пилотажно-навигационным, чтобы в полете ими управляли два человека. Мы вынесли из этой практики положительный опыт — в современном боевом самолете одному очень сложно уследить за всем, а двое, напротив, способны по максимуму реализовать возможности машины. Так в итоге появился второй член экипажа — штурман, или штурман-оператор".

Секрет универсальности

Двухместные самолеты более универсальны, чем одноместные, — в боевом применении, навигации и организации полета в целом. Одноместный истребитель Су-35С хотя и способен "работать" по земле, все-таки создан для воздушных боев. При одинаковых с Су-30СМ габаритах и взлетной массе на самолете стоят более тяжелые и мощные двигатели АЛ-41Ф1С с управляемым вектором тяги. Таким образом, Су-35С выигрывает в тяговооруженности и маневренности. Отсутствие увесистого оборудования для второго пилота (комплекса приборов, катапультного кресла, системы жизнеобеспечения) также положительно сказывается на летных характеристиках. В свою очередь, за счет дополнительной аппаратуры, которой управляет второй летчик, двухместный Су-30СМ может координировать действия группы самолетов, вести разведку, радиоэлектронную борьбу, выдавать целеуказание, наносить удары по наземным целям и так далее.

© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ и тактический фронтовой бомбардировщик Су-24М во время летно-тактических учений
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ и тактический фронтовой бомбардировщик Су-24М во время летно-тактических учений

"Во время боевого вылета самолет непрерывно маневрирует по скорости, высоте, в условиях плохой видимости, днем, ночью, — рассказал Владимир Попов. — По нему могут вести огонь с земли, с воздуха, ставить помехи, но летчику нужно, несмотря ни на что, прорвать систему ПВО на определенном рубеже и атаковать цель. Естественно, все внимание в это время сконцентрировано на пилотировании. А штурман-оператор спокойно ищет и сопровождает цели, пускает ракеты или сбрасывает бомбы. Групповые полеты еще сложнее. Необходимо следить, чтобы никто не потерялся в облаках, не отстал. Даже при хорошей видимости очень непросто, как мы говорим, "сосать крыло" ведущего, то есть следовать за ним на минимальной дистанции, и в точности повторять маневры. Здесь тоже второй член экипажа крайне полезен. Он осуществляет обзор — смотрит на локаторе, кто и где находится, вычисляет потенциального противника или угрозу, следит за самолетами, которые идут рядом в боевом порядке".

"Притирка" в небе

Попов подчеркнул, что в большинстве современных истребителей есть "виртуальный пилот" — электронно-вычислительный комплекс, контролирующий работу различных систем и обеспечивающий безопасность полета. Однако он все равно не разгружает летчика так, как сидящий за спиной оператор — специально обученный человек с хорошей реакцией.

Авиационный ракетный комплекс Кинжал
© Минобороны РФ
В Минобороны рассказали о способности ракет "Кинжал" уничтожать авианосцы
По мнению экспертов, Минобороны неслучайно выбрало истребитель-перехватчик МиГ-31 в качестве носителя для новых гиперзвуковых ракет "Кинжал". Во-первых, он способен долго летать на сверхзвуковых режимах. Во-вторых, пускает ракеты в большом диапазоне высот — от малых до стратосферы. И в-третьих, он двухместный. Пилотам проще распределять между собой задачи при работе с таким сложным вооружением. К тому же эти самолеты действуют на большую дальность и чаще всего в безориентирной местности — на севере, над морем, над тайгой. Штурман может скорректировать мелкие ошибки пилота в навигации и даже дать ему отдохнуть, взяв управление на себя.

Главное в двухместном боевом самолете — не вооружение и бортовое оборудование, а слаженность летчиков. Пилот и штурман-оператор должны понимать друг друга без слов. Опытный командир в мирное время всегда "тасует" экипажи, назначает не работавших ранее вместе офицеров на один самолет и смотрит, какая комбинация наиболее результативна. И, естественно, интересуется мнением самих летчиков.

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