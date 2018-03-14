МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Решение о создании военно-космического холдинга путем объединения Роскосмоса, концерна "Алмаз-Антей" и РТИ еще не принято, сообщил журналистам глава Роскосмоса Игорь Комаров.
Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" была создана в августе 2015 года, и является преемником Федерального космического агентства "Роскосмос". Корпорация реализует государственную политику в области космической деятельности и заказывает у предприятий ракетно-космической отрасли космическую технику и космическую инфраструктуру.
ОАО "РТИ" — крупнейший российский частный оборонный концерн, разработчик-производитель высокотехнологичных продуктов и инфраструктурных решений. Концерн объединяет такие активы, как ОАО "Концерн РТИ Системы" (оборонная промышленность), ОАО "НИИМЭ и Микрон" (микроэлектроника). Основным владельцем концерна является АФК "Система", которой принадлежит 87% акций.