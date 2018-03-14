Экспертная группа при ШОС обсудила региональную безопасность

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Вопросы региональной безопасности обсуждались в рамках первого заседания экспертной рабочей группы при совещании министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Тринадцатого-четырнадцатого марта в Москве проведено первое заседание экспертной рабочей группы при совещании министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества… В ходе встречи были обсуждены вопросы региональной безопасности в свете новых вызовов и угроз. Состоявшиеся дискуссии показали общность взглядов на ситуацию в регионе, необходимость консолидации усилий в противодействии международному терроризму и его нераспространению на зону ответственности Организации", — говорится в сообщении.

Кроме того, российские эксперты провели брифинги об опыте, полученном ВС РФ в ходе ведения боевых действий с террористическими организациями в Сирии. Отмечается, что данная информация будет учтена при планировании и проведении совместных мероприятий по взаимодействия вооруженных сил стран ШОС.

Сообщается, что в ходе заседания также были рассмотрены вопросы дальнейшего функционирования экспертной рабочей группы и предложения по совершенствованию ее деятельности. Очередное заседание в этом формате пройдет в рамках штабных переговоров по подготовке совместного военного антитеррористического учения "Мирная миссия-2018".

В заседании приняли участие делегации Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. В работе также участвовали заместитель генсекретаря ШОС Нурлан Аккошкаров и замдиректора исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС Джумахон Гиёсов.