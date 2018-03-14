В Ростехе заявили, что участие в авиасалоне Фарнборо остается под вопросом

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Участие в авиасалоне Фарнборо в Великобритании для "Ростеха" пока под вопросом, так как организаторы выставки фактически запретили российским компаниям демонстрацию военной продукции, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

"Недружественные шаги иностранных партнеров, конечно, сказываются на планах выставочной работы и в целом на продвижении нашей продукции на зарубежных рынках. Участие в Фарнборо для нас пока под вопросом, так как организаторы выставки фактически запретили российским компаниям демонстрацию военной продукции", — заявили в пресс-службе.

"Однозначно, это одно из проявлений недобросовестной конкуренции в сфере торговли вооружениями — с подобными вещами сталкиваемся все чаще и чаще. Однако мы не спешим отказываться от возможностей, которые дают подобные мероприятия. Площадка британского авиасалона может быть использована, например, для презентации гражданской продукции нашего авиационного кластера", — добавили в "Ростехе".

Авиакосмический салон "Фарнборо" проводится с 1948 года на территории выставочного комплекса аэропорта Фарнборо в британском Хэмпшире. В 2014 году участие российской делегации в авиасалоне "Фарнборо" не состоялось из-за отсутствия британских виз у большой части участников из РФ. Из 17 членов делегации "Рособоронэкспорта" визы получили только пять человек, также не получили права на въезд в Великобританию представители Роскосмоса, Росавиации, "Ростеха", корпорации "Иркут", РСК "МиГ", "Вертолетов России", компании "Сухой" и ряда других предприятий.

На "Фарнборо-2016" Россия представляла исключительно гражданскую технику. Представитель организаторов авиавыставки в 2017 году сообщал РИА Новости, что ограничения в отношении российских участников международного авиасалона продиктованы указаниями британской организации по контролю за экспортом (ECO) в том, что касается эмбарго ЕС на импорт оружия и военной техники в Россию и из России. При этом из-за наложенных местной администрацией ограничений в прошлом британском авиасалоне Россия также участвовала исключительно с гражданскими проектами.